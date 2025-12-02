Решение Эстонии исправлять паспорта граждан, родившихся в Печорском районе Псковской области, является частью общей русофобской политики, направленной на ухудшение отношений с Россией. Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат подчеркнул, что российские соотечественники не должны страдать из-за действий Таллина, и призвал МИД России отреагировать протестом.

Ранее портал ERR сообщил, что имеющим эстонское гражданство уроженцам Печорского района Псковской области меняют в документах место рождения с России на Эстонию. Глава МВД республики Игорь Таро утверждает, что «устранить историческую несправедливость» попросили сами граждане. Таллин считает Печорский район эстонским по Тартускому мирному договору 1920 года. Москва исходит из того, что этот договор утратил силу при вхождении Эстонии в СССР.

«Это связано с общей русофобской политикой Эстонии, которая на этом этапе усиливается. [Эстонские власти] изобретают все возможные варианты для того, чтобы ухудшить отношения, создать проблемы», — заявил RTVI Затулин.

По его словам, Таллин продолжает изобретать способы создания проблем: от репрессий против несогласных (депутат напомнил о задержание блогера и документалиста Олега Беседина в начале ноября, которого подозревают в угрозе госбезопасности) до бюрократических манипуляций с документами, чтобы заявить о территориальных притязаниях.

Затулин уточнил, что эти вопросы обсуждались на межгосударственном уровне, но эстонские власти всегда оставляли лазейку для предъявления претензий даже после подписания договора.

«Эстония считает, что определенные районы на самом деле принадлежат ей и так далее. Будет ли это создавать проблемы для наших соотечественников здесь, в России? Думаю, что нужно принять во внимание связанные с этим обстоятельства и не предъявлять претензии людям, тем более что они в этом совершенно не виноваты. Но сам факт такого рода действий должен быть основанием для протеста, для заявления. Надеюсь, что Министерство иностранных дел России это сделает и обратит на это внимание», — отметил парламентарий.

По мнению Затулина, Эстония, Латвия и Литва «просто из кожи лезут, чтобы создать ситуацию», при которой Россия должна будет отреагировать «как можно жестче».

«Они выступают в роли провокаторов, рассчитывают, как и всегда, что за них вступится дядя. Так было во всех предшествующих случаях. И поэтому они выступают везде, всюду, например, в формате Евросоюза, НАТО и так далее, застрельщиками. Ужесточение отношений с Россией, на самом деле, мне кажется, внутреннее у них. Даже какое-то у политической элиты в Эстонии, в Прибалтике непонимание: они уже столько наговорили, столько сделали, а мы [Россия] вот до сих пор не приняли решение о вторжении и завоевании. <…> Значит, можно попробовать еще что-то сделать», — допустил Затулин.

Он выразил уверенность, что такая политика в исторической перспективе выйдет им боком, поскольку им не уйти от географии и истории.

«Никуда они с этой территории не денутся, на Луну не переселятся, и никакой Балтией они не являются. Они являются Прибалтикой», — подчеркнул собеседник RTVI.

Затулин особо отметил, что следует использовать термин «Прибалтика», а не «Балтия», так как последний включает Россию, Швецию и Данию, а прибалтийские страны не хотят ассоциироваться с Россией.