Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью RTVI рассказал о состоянии регионального бюджета, объеме привлеченных инвестиций и социальной политике. По его словам, регион ощущает влияние общей экономической ситуации в стране, но сохраняет высокие темпы роста за счет частных инвесторов, а вопросы кадрового дефицита в социальной сфере решает через повышение зарплат и жилищные программы.

Ранее, в июне, сенатор Андрей Клишас в интервью RTVI заявил, что в Совете Федерации внимательно анализируют состояние региональных бюджетов: «Там явно не всё в порядке. Многие регионы в непростой ситуации сейчас находятся». Комментируя эти слова, Евраев отметил, что сложности есть у всех регионов, и Ярославская область не исключение. Общий объем регионального бюджета — около 160 млрд руб., из них собственные доходы составляют 120—125 млрд руб., остальное приходится на федеральное финансирование.

«Конечно, для нас это важные деньги», — сказал губернатор.

Драйвером экономики Евраев назвал частные инвестиции. По его данным, за 2022—2025 годы Ярославская область привлекла 600 млрд руб. инвестиций, еще 425 млрд руб. находятся «в работе». Задача — в ближайшие один-два года выйти на триллион рублей привлеченных частных инвестиций.

«Мы растем в среднем на 16% в год, это валовой региональный продукт. Это очень хороший рост, 16% в год, при инфляции средней 8,5%», — заявил губернатор.

Одним из ключевых показателей развития он назвал жилищное строительство: ежегодно в регионе вводится 930—950 тыс. кв. м жилья. По словам Евраева, в Ярославской области зарегистрирована 51 тыс. субъектов малого предпринимательства — за последний год этот показатель вырос на 10%.

Отвечая на вопрос о зарплатах бюджетников, губернатор напомнил, что, согласно указу президента, заработная плата учителей должна соответствовать средней по региону, а врачей — быть в два раза выше. В Ярославской области, по его словам, средняя зарплата учителей — 50—55 тыс. руб. Дефицит врачей — около 3%, что Евраев охарактеризовал как «очень маленький дефицит». По его словам, врачам, переезжающим работать в сельскую местность, регион предоставляет 4 млн руб. на приобретение жилья (еще 1 млн руб. — по федеральной программе), а при переезде в другие города региона, кроме Ярославля, — около 2,5 млн руб.

Отдельно Евраев остановился на ситуации с врачами скорой помощи. По его словам, ранее в области был серьезный кадровый дефицит, однако после того как зарплаты этой категории специалистов были подняты вдвое, ситуация существенно изменилась.

«У нас из Москвы стали возвращаться люди. У нас практически решена проблема дефицита врачей скорой помощи», — заключил губернатор.