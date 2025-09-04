Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор выразил желание принять участие в выборах президента Ирландии, которые состоятся в ноябре. О своем намерении спортсмен сообщил на своей странице в Instagram*, опубликовав ролик с призывом к своим сторонникам добиться включения его имени в избирательные бюллетени. Обращение было записано у здания правительства в Дублине.

Для того, чтобы его кандидатура была включена в бюллетень, Макгрегор настоятельно рекомендовал своим сторонникам немедленно связаться с местными советниками и выступить с инициативой его выдвижения.

«Наши советники — опора наших сообществ. <…> Если вы советник, который чувствует, что ваш голос игнорируется, ваши руки связаны, а ваше сообщество игнорируется, то я прошу вас поддержать меня. <…> Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, голосование начинается прямо сейчас. Позвоните своему местному советнику сегодня и требуйте перемен», — сказал экс-чемпион UFC.

Впервые о возможности своего участия в президентской гонке Макгрегор упомянул еще в марте. На прошлой неделе он сделал новое заявление, утверждая, что уже «обеспечил» себе место в избирательном бюллетене.

Как отмечает издание The Irish Times, это заявление пока не находит подтверждения: его имени нет ни в одном из официальных списков потенциальных кандидатов, которые вели переговоры с местными советами для получения необходимой поддержки.

Для того чтобы кандидатура Макгрегора стала официальной, ему необходимо выполнить установленное законом требование: заручиться рекомендацией либо 20 членов национального парламента (Oireachtas), либо получить одобрение четырех местных или окружных советов.

Макгрегору 37 лет. Его последний бой состоялся в июле 2021 года на турнире UFC 264 против Дастина Порье. Несмотря на неоднократные обещания вернуться в октагон, которого ждут его поклонники, этого до сих пор не произошло.

Макгрегор известен своей жесткой позицией против миграционной политики Ирландии. Во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом боец раскритиковал ирландские власти, обвинив их в поощрении нелегальной миграции.

