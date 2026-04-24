В Ростове-на-Дону из больницы выписали новорожденную Арину, чья мать — 27-летняя жительница Новочеркасска Анна — умерла через два дня после родов, так и не увидев дочь. Как сообщает «КП — Ростов-на-Дону», девочку встречали отец Иван, пятилетний брат Руслан, бабушка Валентина Ивановна и другие близкие.

Анна поступила в роддом Новочеркасска 5 апреля, будучи беременной вторым ребенком. В переписке с подругой она жаловалась на невыносимые боли, которые не снимало даже четырехкратное введение обезболивающего, включая эпидуральную анестезию. После этого женщина впала в кому, и врачам пришлось экстренно делать кесарево сечение.

Анну перевезли в ростовскую больницу, где у нее за несколько часов четырежды останавливалось сердце. Вечером 7 апреля она скончалась. Смерть Анны расследуют, министерство здравоохранения Ростовской области проводит собственную проверку.

У ее дочери Арины обнаружили двустороннее воспаление легких, поэтому девочку тоже перевезли в Ростов, где лечили более двух недель. После того как анализы пришли в норму, новорожденную выписали домой.

«Мы решили не лишать внучку воспоминаний об этом важном дне. Сделаем совместное фото, а она его увидит спустя годы», — рассказала бабушка Арины Валентина Ивановна.

Она рассказала, что брат Арины Руслан все эти дни спрашивал: «А когда мама с Ариной Ивановной приедут?» Мальчик думал, что мама не выходит на связь, потому что болеет, и ему еще предстоит узнать правду о случившемся.