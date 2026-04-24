Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в своей колонке для RTVI предложил создать в России отдельное федеральное министерство по делам ветеранов, ввести для них квоты при трудоустройстве и поднять ежемесячные выплаты хотя бы до прожиточного минимума.

По словам Миронова, нынешние выплаты ветеранам боевых действий сопоставимы со студенческой стипендией, хотя многим из них — в том числе тем, кто не получил статуса инвалида, — требуются лекарства.

Повышение, по его мнению, должно распространяться не только на участников конфликта на Украине, но и на всех, кто воевал в Афганистане, Чечне и других горячих точках. При этом, отметил он, с самим перечнем этих точек тоже необходимо разобраться — многие ветераны формально в него не входят.

Для возвращения участников боевых действий к мирной жизни Миронов предлагает трехуровневую систему: реабилитацию по единому сертификату в государственных или частных центрах, бесплатное переобучение со стипендией, а также квоты на рабочие места — от 2 до 4% на предприятиях с численностью сотрудников свыше 35 человек.

Работодателей, предоставляющих такие квоты, политик предлагает поощрять налоговыми льготами, а самих ветеранов — законодательно защитить от увольнений при сокращении штата.

Главной проблемой Миронов называет раздробленность ответственности: сейчас вопросами ветеранов занимаются сразу несколько ведомств — Минтруд, Минобороны, Минздрав, Пенсионный фонд и фонд «Защитники Отечества», — что порождает бюрократические барьеры и не позволяет решать проблемы в полном объеме.

Единый орган, считает он, должен формироваться прежде всего из тех, кто сам прошел через боевые действия.