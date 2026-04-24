Ветераны СВО получают выплаты на уровне студенческой стипендии, а единого органа, который отвечал бы за их поддержку, в России до сих пор нет. В преддверии праздника Победы председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал RTVI, почему вопросами участников боевых действий должно заниматься федеральное министерство, у них должны быть квоты на трудоустройство и собственный праздник в календаре.

Долг перед теми, кто победил

Есть такая общеизвестная истина: о развитии общества судят по тому, как оно относится к детям, старикам и инвалидам. Но применительно к России я бы обязательно добавил, что показательным является отношение государства к своим защитникам — ветеранам.

Наша страна, не в пример многим, за свою историю прошла через много кровопролитных войн, включая самую ужасную в истории человечества — Великую Отечественную. Эта война для нас священна, как и те, благодаря кому мы в ней победили. Им в первую очередь мы обязаны тем, что мы есть.

Для меня это глубоко личная, семейная история. Мой отец — Михаил Емельянович Миронов — воевал на Ленинградском фронте, был ранен, имел награды… О войне он рассказывать не любил, а сам я в силу возраста ее не застал. Но до сих пор, когда я смотрю на фотографии своего отца тех лет, меня переполняет чувство гордости и благодарности. И я рад, что эти чувства объединяют не только людей моего поколения, но и молодежь, всю нацию.

Ветеранов Великой Отечественной осталось уже слишком мало. Но пока жив последний из них, мы должны окружить их подлинной заботой и вниманием. Отношение к ним должно стать образцом для отношения государства ко всем ветеранам боевых действий, которых сейчас становится все больше. Подвиг героев 1941—45 годов должен вечно жить с нами как назидание и память о тяжелых испытаниях и сильных людях, благодаря которым наш народ выстоял. «Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!», как когда-то очень точно сказал Роберт Рождественский. Так оно и есть.

Связь поколений: от прадедов до СВО

После начала специальной военной операции, я стал регулярно выезжать в новые регионы, встречаться с военнослужащими в зоне боевых действий или в госпиталях, где бойцы проходят лечение. И больше всего меня поразило то, что многие даже еще очень юные ребята четко понимают связь поколений. «Мой прадед бил фашистов и освобождал от них нашу землю. Поэтому я не мог сейчас поступить по-другому и пошел защищать Родину», — вот ответ, который я чаще всего слышу от них. И в этот момент я снова испытываю то самое чувство гордости и благодарности. Не каждый может так емко и убедительно изложить истоки, смысл и пути разрешения этого крупнейшего со Второй мировой войны конфликта в Европе.

А на самом деле все просто: мы освобождаем нашу землю и наших русских людей от бандеровцев, наследников Гитлера.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — для тех, кто сегодня на фронте, это не только фраза 1941 года из учебника истории, а ежедневный боевой девиз. Признаюсь, в том числе по этой причине я люблю встречаться с ветеранами — они укрепляют веру в нашу неизбежную победу.

Мы часто ругаем наши школы, где плохо, как порой кажется, воспитывают наших детей. Но вот эти ребята, участники СВО, еще совсем недавно закончили те же самые школы, а сегодня они — ветераны, настоящие герои нашего времени. Значит, не зря к ним маленьким когда-то приходили ветераны Великой Отечественной. Теперь настала их очередь, их время — не только идти в школы, но становится новой элитой страны, как провозгласил президент Владимир Путин. Чтобы сделать Россию сильной, а жизнь ее граждан более справедливой и достойной своей великой Родины.

Что должно сделать государство

Но, как я уже сказал выше, сначала надо отдать долг старшему поколению, тем, кто отстоял нашу свободу и независимость. Да, время никого не щадит, и с этим мы ничего сделать не можем. Но сделать справедливые выплаты ветеранам и защитить их от инфляции государство обязано.

Год назад вместе с коллегой по фракции СР Яной Лантратовой мы внесли законопроект о двукратном увеличении выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Также полностью сделать бесплатными услуги ЖКХ и освободить от взносов на капремонт жилья ветеранов и проживающих с ними членов их семей, предоставить бесплатный пакет мобильной связи и интернета, без чего в наши дни не может обойтись ни один человек. Разумеется, эти и другие льготы нельзя перекладывать на регионы, как сделали у нас 20 лет назад.

Все защищали одну Родину, а значит и гарантии должны быть едиными, федеральными.

Тоже самое должно касаться и других ветеранов боевых действий, особенно участников СВО. Несколько лет назад наша партия изучила лучшие региональные и федеральные меры поддержки защитников Отечества, и на их основе мы разработали единый государственный стандарт. Позднее Владимир Путин поддержал эту идею, а значит есть шанс, что пусть не сразу, но постепенно этот стандарт будет принят на всей территории страны.

В него входят как уже действующие меры поддержки ветеранов и членов их семей, так и те, в которых они еще остро нуждаются. Прежде всего нашим защитникам нужно дать возможность полноценно вернуться к мирной жизни, причем эта жизнь должна быть достойной. Для этого необходимо ввести трехуровневую систему реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО.

Мы предлагаем реабилитацию с использованием единого сертификата, который бы позволил ветеранам получать помощь как в государственных, так и в частных реабилитационных центрах. Это ускорило бы восстановление здоровья и возвращение к полноценной жизни и работе.

Далее, нужна бесплатная переподготовка или получение новой специальности в средних или высших учебных заведениях с выплатой стипендии.

И, наконец, если мы говорим, что ветераны СВО — это новая управленческая элита России, то нужно предоставить им квоты в госучреждениях, на муниципальной службе, в госкорпорациях и других компаниях. Например, в размере от 2 до 4% для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. Для работодателей, предоставляющих такие квоты, важно предусмотреть налоговые льготы. Кроме того, нужно законодательно защитить ветеранов от увольнения при сокращении штата на предприятии.

Убежден, боевой опыт защитников Отечества будет очень востребован в системе МВД и в правоохранительных органах в целом, где очень не хватает людей. Для этого надо упростить порядок приема ветеранов на службу, и тогда у нас появится еще не один Володя Шарапов!

Но если трудоустройство — это вопрос выбора каждого конкретного человека, то ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий — прямая обязанность государства.

Сегодня эти выплаты чуть выше, чем стипендии у студентов. Но это же абсурд! Особенно с учетом того, что многим ветеранам, даже не имеющим статуса инвалида, нужны лекарства. Выплаты надо повышать по меньшей мере до прожиточного минимума. Причем это касается не только участников СВО, но и большого числа военных, которые прошли Афганистан, Чечню и другие горячие точки. Кстати, с полным перечнем этих точек тоже необходимо разобраться, потому что многие защитники Родины ими формально не являются.

Единый орган и новый праздник

К сожалению, сегодня в России нет единого федерального органа, ответственного за все виды обеспечения ветеранов. Функции размазаны между Минтрудом, Пенсионным фондом, Минобороны, Минздравом, Государственным фондом «Защитники Отечества», региональными и местными властями. А как известно — у семи нянек дитя без глазу. Бюрократические барьеры, как у нас говорят, никто не отменял. В результате проблемы в должном объеме не решаются, о чем мне регулярно рассказывают члены Совета ветеранов, который много лет действует при нашей партии.

Какой выход? Создавать такой орган — министерство или агентство по делам ветеранов.

Суть, конечно, не в названии, а в содержании и в тех кадрах, из которых будет формироваться этот госорган. Тут необходимы не просто управленцы, а те, кто не понаслышке знает, и что такое боевые действия, и что такое воинское братство. Думаю, было бы правильно, если б в эту госструктуру пришли работать толковые военнослужащие, геройски проявивших себя на полях СВО. Уверен также, что тут был бы очень полезен опыт авторитетных активистов ветеранских организаций, объединяющих бывших воинов-афганцев, участников боевых действий в Чечне, Таджикистане, Сирии и других военных конфликтах. Знаю, что у них накоплен большой опыт в деле поддержки боевых товарищей, причем в гораздо более «экономных» условиях 80-х и 90-х. Надо этот опыт использовать!

Приближается 81-я годовщина Великой Победы. День 9 мая давно стал одним из главных символов нашего народа, памятником его героизма, мужества, ратного и трудового подвига. И он навсегда останется таким. Вместе с тем очень бы хотелось, чтобы в официальном календаре праздников появился еще один знаменательный день — День ветерана боевых действий. Сегодня его почему-то нет, хотя с каждым годом растет число регионов, где становится традицией 1 июля отмечать этот пока еще неофициальный праздник.

В 1959 году на мемориальной стене Пискаревского кладбища в Ленинграде были выбиты слова поэтессы Ольги Берггольц: «Никто не забыт, ничто не забыто». Они стали эпитафией тысячам ленинградцев, погибших во время блокады. Но я абсолютно убежден, что точно так же мы не должны забывать ветеранов и в наши дни. Вечная память и низкий поклон всем защитникам Отечества!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции