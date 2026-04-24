В ходе рейда на одной из стройплощадок Санкт-Петербурга было вручено 39 повесток в военкомат. Об этом сообщили в Главном управлении Росгвардии по региону.

Отмечается, что целью мероприятия было определение граждан, которые получили российское гражданство, однако не встали на воинский учет.

Следователи военного СУ СК по Ленинградскому военному округу совместно с представителями военного комиссариата и военной полиции, а также при силовой поддержке сотрудников ОМОН «Бастион» проверили более 800 лиц, включая иностранцев.

Тех, кому были вручены повестки, доставили в городской военный комиссариат для дальнейшей проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

Помимо этого, в ходе рейда были установлены лица, нарушавшие российское законодательство в сфере миграции. В их отношении решается вопрос о привлечении к соответствующей ответственности вплоть до выдворения с территории страны.

В феврале депутаты Госдумы приняли закон о запрете на выдачу иностранцев, воевавших на стороне России, другим государствам для дальнейшего уголовного преследования.

Замглавы Минюста Елена Ардабьева сообщила, что этот запрет вызван наличием риска, что иные страны начнут «необоснованные уголовное преследование» за участие в выполнении задач, поставленных российским руководством.

Депутат Александр Бородай отметил, что проходившие военную службу добровольцы из других стран сталкивались с тем, что «стоило им нарушить паспортный режим, как их хватали» российские суды и выдавали другим странам, включая Украину.