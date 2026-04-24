Генеральная прокуратура Литвы потребовала лишить депутатской неприкосновенности бывшего премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса для предъявления обвинений в незаконном обогащении на сумму почти €345 тысяч. Как сообщает BNS, требование об этом в Сейм направила генпрокурор Нида Грунскене.

Сам политик уже заявил о приостановке членства в Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) и согласии на снятие иммунитета в упрощенном порядке.

По данным следствия, Палуцкас с женой Ильмой с декабря 2010 по декабрь 2024 года незаконно получили в собственность активы общей стоимостью €344,6 тысячи. В эту сумму входят две суммы — €231 тысяча и еще €58,7 тысячи, — которые были внесены на банковские счета супругов наличными. Еще около €54 тысяч составила прибыль от фиктивных сделок с компанией, зарегистрированной на Кипре.

На эти средства, как утверждает генпрокуратура, были куплены машины, акции и квартира в Вильнюсе за €223 тысячи.

«Я приостановил членство в партии сегодня, как только увидел в СМИ информацию прокуратуры, и определенно соглашусь, чтобы неприкосновенность была снята в упрощенном порядке, потому что Сейм меня не оправдает и не осудит, — заявил Палуцкас BNS. — Свою правду я буду доказывать юридическими средствами».

Политик также заверил, что ни он, ни его жена «не совершили никакого преступления». Ранее сегодня появилась информация, что обвинения уже предъявлены его супруге Ильме, однако Палуцкас это не комментировал.

Гинтаутас Палуцкас родился в 1979 году, начинал карьеру в молодежной политике. Был вице-мэром Вильнюса (2015—2016), затем занимал пост министра сообщения (2016—2017). С 2017 по 2025 годы он возглавлял Литовскую социал-демократическую партию, а также был депутатом Сейма.

Премьер-министром Литвы Палуцкас стал в апреле 2025 года, но уже в августе того же года подал в отставку, когда в отношении него началось расследование после публикаций «Laisvės TV» и центра «Siena», которые выявили связь политика с компанией «Sagerta», получившей €180 тысяч невозвратных займов неизвестного происхождения.

Помимо литовских правоохранителей, Европейская прокуратура и Служба финансовых преступлений Литвы (FNTT) проводят расследование в отношении компании Палуцкаса «Garnis» по факту возможного кредитного мошенничества. Сам политик неоднократно называл уголовное преследование политически мотивированным.