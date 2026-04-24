Сын главы Чечни Рамзана Кадырова — 18-летний Адам Кадыров, возглавляющий республиканский Совбез, — появился на публике без наград, но с пистолетом в поясной кобуре. Соответствующее видео опубликовал в Telegram его отец после посещения торжественной церемонии вручения республиканской музыкальной премии «Песня года» за 2025 год.

Сам глава Чечни, сидевший в зрительном зале, был одет в характерный «мюридский костюм» (сочетание милитари и религиозного стилей), однако на его груди не было ни одной медали, несмотря на наличие множества наград, включая звание Героя Чеченской Республики.

Его сын Адам Поднявшийся на сцену для вручения награды в одной из номинаций в костюме милитари без офицерских погон и каких-либо знаков отличия. Единственным аксессуаром на его кителе стал значок «Ахмат — сила», который периодически носят и другие чеченские чиновники, включая Кадырова-старшего.

В той же одежде (и, вероятно, в тот же день) Адам Кадыров появлялся и на мероприятии по передаче техники бойцам СВО. СМИ отметили, что на прошлые публичные выходы он надевал медаль Героя Чеченской Республики и орден Ахмата Кадырова. Рамзан Кадыров также ранее выкладывал видео с сыном в офицерских погонах.

Адам Кадыров был назначен главой Совета безопасности Чечни в ноябре 2023 года в возрасте 16 лет, что вызвало широкий резонанс. Он является пятым сыном Рамзана Кадырова и регулярно появляется на публике вместе с отцом. Пистолет в кобуре — неотъемлемый атрибут его публичного образа.

Не меньший ажиотаж в соцсетях и СМИ вызвала история арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля, которого Адам Кадыров избил во время нахождения в изоляторе под следствием. Видео избиения опубликовал у себя в телеграм-канале сам глава Чечни.