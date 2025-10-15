Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов раскритиковал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева из-за видео, на котором он с матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Его слова приводит Life.ru.

«То у нас были безликие технократы, а теперь у нас хамы и представляющие себя крутыми хозяйственниками и политиками», — рассказал Обухов.

Он отметил, что несмотря на возникающие ошибки, существует система уважительного отношения к кадрам.

«Какими бы они [кадры] ни были — приди, отругай лично. То, что произошло, — это, на мой взгляд, из ряда вон выходящее», — заключил депутат.

Жидков занимал пост главы Кинельского района Самарской области с 2020 года. С 2010 по 2015 год он был депутатом Собрания представителей муниципального района Кинельский, а на протяжении следующих пяти лет занимал пост первого заместителя главы муниципального района Кинельский.

Об отставке Жидкова стало известно в выпуске новостной программы «Вести Самара». Осматривая двор одной из школ, губернатор заметил лежащий камень с разбитой табличкой, на которой находился анонс строительства памятника участникам Великой Отечественной войны.

Федорищев поинтересовался у Жидкова: «Что это такое?». Глава района не смог внятно ответить на вопрос, после чего губернатор переспросил «То есть, это просто камень?». Когда Жидков кивнул в ответ, Федорищев сказал: «Уволен, н…» и ушел из кадра.

В разговоре с РБК Федорищев обосновал свое решение тем, муниципальная власть не была на необходимом уровне вовлечена в работу дома культуры, школы и других важных социальных объектов района. Глава региона уточнил, что назначит другого человека но должность и изменить схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря.

В своем канале в MAX Федорищев подчеркнул, что его возмутило отношения Жидкова к памятнику героям Великой Отечественной войны. Он добавил, что, «если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край».

После увольнения Жидков рассказал, что у него не было конфликтов с губернатором, а также не понимает, за что его уволили. Историю с камнем, из-за которого начался конфликт он назвал недопониманием.

«Камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам ВОВ, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея — просто забыли снять табличку», — приводит его словам телеграм-канал Mash.

На следующий день после увольнения стало Жидкова доставили в больницу из-за проблем с сердцем. Его первый заместитель Дмитрий Григошкин рассказал, что детальной информации о состоянии Жидкова пока нет.

Супруга Жидкова Наталья также подтвердила, что ее муж оказался в больнице. Она уточнила, что его состояние стабильное. Комментируя «матерное увольнение» супруга, Наталья списала все на возраст главы региона — Федорищеву 36 лет. «Просто он очень молод!», — рассказала она Daily Storm.

Уволенный чиновник опубликовал пост в своем телеграм-канале, в котором сообщил, что действительно находится в больнице и восстанавливает здоровье. Жидков уточнил, что после выписки он намерен написать заявление об увольнении, а также признался, что эта ситуация стала для него неожиданной и тяжелой в эмоциональном плане.

Жидков также ответил на обвинения в недостойном отношении к памяти героев ВОВ. «Я с глубоким почтением отношусь к участникам Великой Отечественной войны и памяти о них, ведь это часть нашей общей истории, часть каждого из нас. На территории каждого поселения есть Обелиски», — написал он.