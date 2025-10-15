Главу Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова, которого накануне с матом уволил губернатор, увезли на скорой в больницу из-за проблем с сердцем, сообщил RTVI его первый заместитель Дмитрий Григошкин. Ранее «Коммерсантъ» написал, что Жидкова госпитализировали с гипертоническим кризом.

Собеседник RTVI сказал, что пока не знает, в каком состоянии сейчас находится уволенный глава района.

«По моей информации — с утра сказали, что его на скорой увезли в больницу. Больше ничего не знаю. У него с сердцем что-то. Дальше не могу ничего сказать. Будет информация попозже», — сообщил Григошкин.

Об отставке Юрия Жидкова официально сообщили в новостном выпуске программы «Вести Самара». Самарский губернатор Вячеслав Федорищев перепостил видеосюжет у себя в телеграм-канале.

В выпуске говорилось, что глава региона принял такое решение во время посещения Кинельского района, поскольку остался неудовлетворен уровнем его благоустройства и ремонта зданий.

Момент объявления об отставке также показали по ТВ, и Федорищев тоже перепостил эти кадры. На видео, которое постарались «запикать», губернатор с матом сообщает Жидкову, что тот уволен.

Это произошло в ходе осмотра ими территории одной из школ, когда руководитель региона увидел лежащий под кустом камень с разбитой табличкой (там анонсировалось строительство памятника землякам — участникам Великой Отечественной войны) и стал спрашивать у главы района, «что это такое».

Жидков под камерой пытался невнятно объяснить про памятник, который собирались установить, затем на повторяющийся вопрос губернатора просто молчал. В конце концов, Федорищев переспросил: «То есть это просто камень?».

Получив утвердительный ответ Жидкова, губернатор сказал: «Уволен, н…» и ушел, с силой хлопнув собеседника по спине.

Позднее в мессенджере MAX Федорищев объяснил, что его возмутило отношение главы региона «к самому важному — памяти о героях».

«Глава района посчитал, что это “просто камень”. А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал губернатор.

Как отмечают СМИ, Жидков был публично уволен за две недели до истечения его полномочий. При этом губернатор не может напрямую отстранить руководителя муниципалитета — решение должны принимать местные депутаты. Об этом сам Федорищев упоминал до публикации нашумевшего видео.

Жена уволенного Юрия Жидкова Наталья в разговоре с Daily Storm объяснила «матерное увольнение» тем, что глава Самарской области «просто очень молод» (Федорищеву 36 лет). Своего мужа она назвала «человеком порядочным», которому «не стыдно» за работу. Собеседница издания выразила уверенность, что ее супруг найдет себе дело и после увольнения, хотя ему 60 лет.

Наталья Жидкова подтвердила, что муж оказался в больнице из-за проблем с сердцем, но заверила, что в целом он чувствует себя нормально и что семья переживет случившееся.

Поведение губернатора в этой ситуации осудила депутат Госдумы от «Новых людей», бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Она назвала произошедшее «увольнением с пинком и матом» и усомнилась, что избиратели такое оценят.