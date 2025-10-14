Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 14 октября сообщил в соцсетях, что во время визита в Кинельский район принял решение уволить главу местной администрации Юрия Жидкова. Ранее в телеграм-каналах начало расходиться видео, на котором Федорищев бьет Жидкова по плечу и говорит ему «Уволен н…».

Решение губернатор принял будучи недовольным тем, как продвигается ремонт местной школы, дома культуры и других объектов. Федорищев сообщил, что в ближайшие недели назначит исполняющего обязанности главы района.

Первым видео с увольнением Жидкова выложил телеграм-канал «Кровавая барыня». На записи видно, что чиновники обсуждают некий камень. «Это просто камень?» — спрашивает Федорищев. Услышав утвердительный ответ, он хлопнул Жидкова по плечу и произнес нецензурную фразу.

Юрий Жидков занимает пост главы Кинельского района с 2020 года. До этого в течение пяти лет он работал в должности первого замглавы района. В сводном рейтинге районов Самарской области за период с января по июнь 2025 года Кинельский район занимает 26-е место из 27.

В конце сентября самого Вячеслава Федорищева называли в числе губернаторов, которым грозит отставка. О вероятном скором увольнении главы региона говорится в рейтинге «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг».