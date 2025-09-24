Семь действующих глав российских регионов могут лишиться своих постов в преддверии избирательной кампании 2026 года. К такому выводу пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» при подготовке рейтинга «Госсовет 2.0», который посвящен эффективности губернаторов. Его содержание передает РБК.

Согласно результатам исследования, в «красной зоне» оказались руководители Вологодской, Запорожской, Самарской и Ульяновской областей, а также главы Дагестана, Северной Осетии и Хакасии.

Позиции губернатора Волгоградской области Георгия Филимонова ослабли из-за его «активной и очень авторской идеологической позиции». По утверждению аналитиков, его решения привели к нескольким конфликтам как на федеральном, так и на региональном уровнях. РБК указывает, что одной из самых резонансных инициатив Филимонова стало решение об ограничении розничной продажи алкоголя в регионе.

По данным источника РБК, близкого к администрации президента, из-за инициатив Филимонова нет единства в обществе среди региональных элит. Вместе с тем глава региона убежден в правильности и необходимости своих шагов, добавляют в «Минченко консалтинг».

Филимонов — не единственный губернатор, чьи публичные высказывания подвергаются критике. В аналогичной ситуации, согласно выводам экспертов, находится глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Кроме того, ему противостоят «местные группы», обладающие «федеральным влиянием». На прошлой неделе появились слухи, что самарский губернатор уже отправился в отставку, но его пресс-служба сообщила, что Федорищев находится в командировке.

У Сергея Меняйло (Северная Осетия — Алания) и Сергея Меликова (Дагестан) снизились позиции из-за наличия уголовных дел в отношении республиканских чиновников. Авторы рейтинга напомнили, что у обоих глав регионов срок полномочий истекает в 2026 году. Кандидатуру главы региона в Северной Осетии и Дагестане выбирает парламент.

Избираться в 2026 году будет и глава Ульяновской области Алексей Русских. По мнению «Минченко консалтинг», именно выборы негативно сказываются на устойчивости его позиций, поскольку это обстоятельство повышает «процесс элитного торга за влияние на региональную политику области».

Глава Хакасии Валентин Коновалов оказался в зоне низкой политической устойчивости из-за нарастающих противоречий с местным отделением «Единой России», отмечают исследователи. Из-за конфликтов — как на федеральном, так и на региональном уровне — свои позиции потерял и руководитель Запорожской области Евгений Балицкий, говорится в отчете «Минченко консалтинг».

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что попадание в «красную зону» не означает гарантированную отставку главы региона. К примеру, несмотря на снижение позиций Филимонова, федеральный центр может счесть его «бескомпромиссный стиль» эффективным.

Кроме того, политолог Александр Немцев в разговоре с РБК подчеркнул, что почти во всех регионах «красной зоны» существуют факторы, которые не будут способствовать отставкам.