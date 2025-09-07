Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида (Егора Булаткина) в регион, чтобы поговорить о его конфликте с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Видеообращение к артисту он опубликовал в своем телеграм-канале.

Федорищев отметил, что лично незнаком с Кридом, но хочет встретиться с ним, чтобы объяснить, почему он «не прав [в конфликте с Мизулиной]». При этом губернатор подчеркнул, что разговаривать дистанционно не готов, и попросил певца прилететь в Самарскую область.

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки [Екатерины Мизулиной]. <…> Егор, ты не прав», — обратился Федорищев к Криду.

Губернатор отметил, что концерт в регионе давать не надо, поскольку «не время и не место».

«Ты просто ко мне в гости приедь. И мы поговорим. Я знаю, что у тебя очень по многим вопросам позиция абсолютно совпадающая со многими людьми. Уверен, что ты поймешь, что ты не прав», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Глава Самарской области добавил, что ждет Крида в гости, когда ему удобном.

«Пожалуйста, прилетай», — заключил он.

Позднее Федорищев выложил сообщения читателей, которые утверждают, что Крид «уже не первый год отвратительно себя ведет». По их словам, певец якобы «рекламировал казино на стриминговых площадках, <…> плохо высказался на тему СВО, <…> отдыхал в компании людей, которые активно спонсировали и спонсируют [Вооруженные силы Украины]». Другой подписчик губернатора сообщил, что готов оплатить Криду билеты до Самарской области. Опубликованные заявления Федорищев никак не прокомментировал.

«Голая вечеринка»: претензии Мизулиной к Криду

30 августа Егор Крид дал концерт на стадионе «Лужники». У мероприятия была маркировка 12+, что, по мнению Мизулиной, не соответствовало происходившему на сцене. 2 сентября глава ЛБИ опубликовала в своем телеграм-канале пост с выдержками из писем, которые ей якобы приходят тысячами «от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия».

В письмах утверждается, что певец устроил на сцене «стриптиз <…> и вывел все это на большой экран», во время танцевальных номеров девушки в белье «трясли задницами» и «крутились на пилоне». Родителей также возмутила часть номера, где сам рэпер целовался с танцовщицей в черной маске, высоких сапогах и облегающих топе и шортах. Увиденное они назвали «порно-шоу» и «вакханалией», а также сравнили с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, которая испортила репутацию ей самой и многим звездам российской эстрады.

«Почему Анастасию Ивлееву отменили после ее «голой вечеринки», а на Крида закрывают глаза? Его концерт это ОТКРЫТОЕ мероприятие, а вечеринка Ивлеевой была закрытая. Почему при одинаковых событиях в стране, когда идет война Крид позволяет ТАКОЕ!» — задается вопросами автор одного из писем.

Мизулина пообещала направить обращение в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Позднее глава ЛБИ обвинила Крида в рекламе среди несовершеннолетней аудитории онлайн-казино и букмекерских контор, созданных на территории Украины Также она заявила, что в 2022 году певец якобы «выступил против проведения СВО», а «не так давно он засветился на вечеринке ярых русофобов в США».

«Не стукачил с детства»: ответ Крида на критику

Крид, отвечая на критику Мизулиной, рассказал, что считает поцелуи «неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой», и обратил внимание, что их показывают в мультфильмах, кино и сказках, что «нормально». Также певец подчеркнул, что «откровенным костюмом» посчитали «шорты и топ».

Артист обвинил главу ЛБИ в «обесценивании семейных ценностей» и «совращении несовершеннолетних», намекая на ее публичный роман с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Кроме того, Крид заявил, что Мизулина «настраивает народ против тех, кому завидует». По словам певца, глава ЛБИ — «безгрешный ангел, которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так дохера чести».

SHAMAN рассказал, когда женится на Мизулиной

Номер под песню Malo, который критиковала Мизулина, Крид пообещал «доработать, чтобы далее не давать никому возможность «докапаться»». При этом певец отметил, что у него нет времени и желания на то, чтобы отправлять «ее [Мизулину] на проверку в СК, прокуратору и в психоневрологический диспансер».

«Я не стукачил с детства. Так воспитали. <…> Прошу извинений перед моими подписчиками и поклонниками, что вам пришлось все это читать и что я впервые за 3 года решил ответить этой… слишком меня достало, что эту недоблогершу никто не ставит на место. Сейчас ее поставила на место вся страна!» — написал Крид в одном из постов в своем телеграм-канале.

На стороне Мизулиной выступили депутат Виталий Милонов и певица Виктория Цыганова. Егора Крида поддержали певцы Филипп Киркоров, Лариса Долина и Ольга Бузова, продюсер Яна Рудковская, журналистка Ксения Собчак, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Юрист Екатерина Гордон 7 сентября в своих соцсетях опубликовало фото с Кридом, подписав его: «Кто там поехал на Егора [Крида]?».

Также за певца заступился президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев. 7 сентября он вместе с Кридом принял участие в крестном ходе в Москве.

«Сегодня вместе с Умаром с самого утра были в храме Христа Спасителя на службе, а затем во главе с Патриархом Кириллом прошли 3 часа Крестного Хода. Всех с праздником, здоровья вам и Божией Благодати! Родные, живите в мире», — рассказал артист в своем телеграм-канале.