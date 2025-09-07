Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил певца Егора Крида (Егора Булаткина) в регион, чтобы поговорить о его конфликте с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Видеообращение к артисту он опубликовал в своем телеграм-канале.

Федорищев отметил, что лично незнаком с Кридом, но хочет встретиться с ним, чтобы объяснить, почему он «не прав [в конфликте с Мизулиной]». При этом губернатор подчеркнул, что разговаривать дистанционно не готов, и попросил певца прилететь в Самарскую область.

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки [Екатерины Мизулиной]. <…> Егор, ты не прав», — обратился Федорищев к Криду.

Губернатор отметил, что концерт в регионе давать не надо, поскольку «не время и не место».

«Ты просто ко мне в гости приедь. И мы поговорим. Я знаю, что у тебя очень по многим вопросам позиция абсолютно совпадающая со многими людьми. Уверен, что ты поймешь, что ты не прав», — написал Федорищев в своем телеграм-канале.

Глава Самарской области добавил, что ждет Крида в гости, когда ему удобном.

«Пожалуйста, прилетай», — заключил он.

Позднее Федорищев выложил сообщения читателей, которые утверждают, что Крид «уже не первый год отвратительно себя ведет». По их словам, певец якобы «рекламировал казино на стриминговых площадках, <…> плохо высказался на тему СВО, <…> отдыхал в компании людей, которые активно спонсировали и спонсируют [Вооруженные силы Украины]». Другой подписчик губернатора сообщил, что готов оплатить Криду билеты до Самарской области. Опубликованные заявления Федорищев никак не прокомментировал.

«Голая вечеринка»: претензии Мизулиной к Криду

30 августа Егор Крид дал концерт на стадионе «Лужники». У мероприятия была маркировка 12+, что, по мнению Мизулиной, не соответствовало происходившему на сцене. 2 сентября глава ЛБИ опубликовала в своем телеграм-канале пост с выдержками из писем, которые ей якобы приходят тысячами «от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и увидели на сцене развратные действия».

В письмах утверждается, что певец устроил на сцене «стриптиз <…> и вывел все это на большой экран», во время танцевальных номеров девушки в белье «трясли задницами» и «крутились на пилоне». Родителей также возмутила часть номера, где сам рэпер целовался с танцовщицей в черной маске, высоких сапогах и облегающих топе и шортах. Увиденное они назвали «порно-шоу» и «вакханалией», а также сравнили с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой, которая испортила репутацию ей самой и многим звездам российской эстрады.

«Почему Анастасию Ивлееву отменили после ее «голой вечеринки», а на Крида закрывают глаза? Его концерт это ОТКРЫТОЕ мероприятие, а вечеринка Ивлеевой была закрытая. Почему при одинаковых событиях в стране, когда идет война Крид позволяет ТАКОЕ!» — задается вопросами автор одного из писем.

Мизулина пообещала направить обращение в Следственный комитет (СК) и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Позднее глава ЛБИ обвинила Крида в рекламе среди несовершеннолетней аудитории онлайн-казино и букмекерских контор, созданных на территории Украины Также она заявила, что в 2022 году певец якобы «выступил против проведения СВО», а «не так давно он засветился на вечеринке ярых русофобов в США».

«Не стукачил с детства»: ответ Крида на критику

Крид, отвечая на критику Мизулиной, рассказал, что считает поцелуи «неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой», и обратил внимание, что их показывают в мультфильмах, кино и сказках, что «нормально». Также певец подчеркнул, что «откровенным костюмом» посчитали «шорты и топ».

Артист обвинил главу ЛБИ в «обесценивании семейных ценностей» и «совращении несовершеннолетних», намекая на ее публичный роман с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Кроме того, Крид заявил, что Мизулина «настраивает народ против тех, кому завидует». По словам певца, глава ЛБИ — «безгрешный ангел, которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей, но и так дохера чести».

Номер под песню Malo, который критиковала Мизулина, Крид пообещал «доработать, чтобы далее не давать никому возможность «докапаться»». При этом певец отметил, что у него нет времени и желания на то, чтобы отправлять «ее [Мизулину] на проверку в СК, прокуратору и в психоневрологический диспансер».

«Я не стукачил с детства. Так воспитали. <…> Прошу извинений перед моими подписчиками и поклонниками, что вам пришлось все это читать и что я впервые за 3 года решил ответить этой… слишком меня достало, что эту недоблогершу никто не ставит на место. Сейчас ее поставила на место вся страна!» — написал Крид в одном из постов в своем телеграм-канале.

На стороне Мизулиной выступили депутат Виталий Милонов и певица Виктория Цыганова. Егора Крида поддержали певцы Филипп Киркоров, Лариса Долина и Ольга Бузова, продюсер Яна Рудковская, журналистка Ксения Собчак, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Юрист Екатерина Гордон 7 сентября в своих соцсетях опубликовало фото с Кридом, подписав его: «Кто там поехал на Егора [Крида]?».

Также за певца заступился президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев. 7 сентября он вместе с Кридом принял участие в крестном ходе в Москве.