Рэпер Егор Крид ответил на критику главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной, которая собралась жаловаться на него в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Поводом стал концерт с «развратными действиями» на сцене Лужников. Крид упрекнул саму Мизулину в «разрушении семейных ценностей» в Год семьи и показных поцелуях при детях, имея в виду ее публичный роман с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым). Подробности о конфликте — в материале RTVI.

«Похабное шоу»: что возмутило Мизулину

Концерт с маркировкой 12+, попавший во внимание Мизулиной, состоялся 30 августа. Через несколько дней, 2 сентября, глава ЛБИ опубликовала в своем телеграм-канале выдержки из писем, которые, по ее словам, «тысячами» приходят от возмущенных родителей школьников. При этом она продолжает называть Крида «скамером», против чего тот безуспешно пытался судиться с ней в 2023 году.

«Тысячи писем в последние дни в связи с “голой вечеринкой” на сцене Лужников на концерте скамера Егора Крида. <…> Родители подростков шокированы тем, что их детям пришлось пережить от увиденного на сцене. <…> Три с половиной года идет СВО. <…> Наши ребята на фронте точно за это воюют? <…> Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — написала Мизулина.

В приведенных отрывках писем родители жалуются, что Крид на концерте «устроил стриптиз и интимные сцены». Они называют увиденное «порно-шоу» и «пропагандой порнографии», «вакханалией», «стыдобой» и рассказывают, что что во время танцевальных номеров девушки в белье «трясли задницами» и «крутились на пилоне», и все это транслировалось на огромном экране. Их также возмутила часть номера, где сам рэпер целовался с танцовщицей в черной маске, высоких сапогах и облегающих топе и шортах.

«Я не понимаю, почему в третий год СВО такой разврат и срам на главой сцене Москвы. Кто это допустил? <…> Страна только и делает, чтобы мы не превратились в Украину. Но такие похабные шоу все достижения просто обнуляют», — пишет отец 13-летней поклонницы Крида.

Судя по содержанию, некоторые письма были написаны людьми, чьи дети даже не присутствовали на мероприятии. При этом авторы напомнили о нашумевшей вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в декабре 2023 года, которая стоила репутации и ей самой, и многим звездам, побывавшим на ней.

«Один вопрос. Почему Анастасию Ивлееву отменили после ее “голой вечеринки”, а на Крида закрывают глаза? Его концерт это ОТКРЫТОЕ мероприятие, а вечеринка Ивлеевой была закрытая! Почему при одинаковых событиях в стране, когда идет война, Крид позволяет ТАКОЕ!» — говорится в одном из посланий к Мизулиной.

«Общество требуют мер со стороны государства», — подвела итог глава ЛБИ и напомнила об указе президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних», — сообщила она.

«Развратные действия» в отношении несовершеннолетних подпадают под ст. 135 УК, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, если речь идет о деянии группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Если такие действия совершены единолично в отношении ребенка старше 12, но младше 14 лет, статья грозит тюрьмой на срок до 8 лет.

«Разрушать семью в Год семьи»: ответ Крида

Рэпер в день концерта поделился в своем канале скриншотами с восторженными отзывами своих зрителей, которые отмечали масштаб и зрелищность и называли увиденное «шоу мирового уровня», какой «не снится никому из наших звезд». Крид отметил, что большинство знакомых и близких, которые прислали эти отзывы, «были на многих стадионных концертах зарубежных поп-артистов».

«Поклонники тоже в восторге! Значит все это было не зря и я справился. Спасибо Москва. Люблю», — написал певец.

После критики Мизулиной Крид ответил, что считает поцелуи «неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой», и обратил внимание, что их показывают в мультфильмах, кино и сказках, что «нормально».

«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в “откровенном костюме” (шорты и топ), исполненный красивой девушкой, и поцелуй с ней — это “развратные действия в отношении несовершеннолетних” или это как-то может пошатнуть “семейные ценности нашей страны”», — высказался артист.

Далее он обвинил саму Мизулину в «обесценивании семейных ценностей» и «совращении несовершеннолетних», намекая на ее публичный роман с певцом SHAMAN.

В сентябре 2024 года, который указом президента Владимира Путина был объявлен Годом семьи, SHAMAN развелся с женой Еленой Мартыновой, на которой был женат вторым браком в течение шести лет. С тех пор начали нарастать слухи о его романе с Мизулиной, которые оба подкрепляли романтическими кружочками в Telegram. В январе 2025 года Дронов и Мизулина на встрече со школьниками по их просьбе изобразили поцелуй, певец при этом прикрыл их лица ладонью. В марте они в открытую поцеловались на сцене во время концерта SHAMAN. В июне Дронов сообщил, что планирует жениться на Мизулиной, и что «свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом».

«Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей — у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — написал Егор Крид.

По его оценке, критика Мизулиной против него с примешиванием к этому темы СВО нацелена на то, чтобы «заработать себе очки и настроить народ против тех, кому завидуешь». Рэпер саркастично назвал главу ЛБИ «“безгрешным ангелом”, которая возомнила себя правосудием, и сама решила, что у нее есть право оскорблять и унижать людей».

В постскриптуме Крид написал, что «видит и слышит» все отклики на упомянутый танцевальный номер, и пообещал, что его переделают, чтобы впредь к нему никто не мог «докопаться ради самопиара».