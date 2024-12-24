За год, прошедший с вечеринки Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голые»), телеведущая неоднократно приносила извинения за случившееся, лишилась рекламных контрактов, погасила задолженность на 20 млн рублей, посетила Донбасс и Мариуполь, сменила образ и вышла замуж. RTVI рассказывает подробности происходившего с ней после скандального мероприятия.

Декабрь 2023 года

Изначально Ивлеева скептически отнеслась к претензиям по поводу «голой вечеринки». Она заявила, что «обожает», когда после ее мероприятий пишут, что это «разврат хуже некуда, бесовщина и сатанизм». Ведущая выразила уверенность в том, что россияне с пониманием относятся к аналогичным вечеринкам на Западе. Также Ивлеева попросила критиков «писать больше комментариев и высказывать больше негодования».

Затем Александр Хинштейн (в то время председатель комитета Госдумы по информационной политике) сообщил, что Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ* в некоторых фото- и видео со скандальной вечеринки. После этого Ивлеева записала видеообращение с извинениями. В частности, она пояснила, что мероприятие должно было стать презентацией фотографии для журнала Playboy. Также телеведущая заверила, что собранные средства будут направлены на благотворительность.

Ивлеева попросила россиян дать ей второй шанс и сообщила, что «готова к любым исходам». Это заявление она сделала на следующий день после сообщений о том, что руководство МТС отказалось от рекламы с ее участием и исключило ведущую из числа амбассадоров. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила 27 декабря, что Ивлееву проверяет Федеральная налоговая служба.

Январь

В МТС сообщили RTVI, что не выступали в качестве спонсоров или организаторов вечеринки. Лефортовский суд назначил Ивлеевой штраф в 100 тысяч рублей за организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка, но она отказалась признавать вину. Ведущая заявила, что не знала об «оскорбляющем человеческое достоинство виде» своих гостей.

Ивлеева отмечала, что ее ИП выступало в качестве заказчика мероприятия, а исполнителем было ивент-агентство Departament. Организация, на которую она возложила ответственность, сообщила о самоликвидации 12 января.

Февраль

Ивлеева появилась на публике впервые после скандала в середине февраля. Спустя некоторое время СМИ сообщили о блокировке счетов ее компании «Коленки пчелы».

В конце месяца она поделилась с подписчиками впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Ведущая призналась, что впервые посмотрела трансляцию этого мероприятия, и рассказала, что пытается разобраться в вопросах, которым прежде «не уделяла внимание».

Март

В середине марта Ивлеева опубликовала в соцсети селфи с избирательного участка на президентских выборах. Снимок она подписала так: «Та самая дверь».

Тогда же в Сети появились публикации том, что деловой партнер Ивлеевой Александр Пичугин, который вместе с ней является соучредителем ООО «Блеск», основал в центре Москвы новую лапшичную под названием Nudles. Когда ведущая вышла из числа учредителей, он стал полноправным владельцем заведения.

Апрель

В середине апреля в отношении Ивлеевой завели административное дело о дискредитации российских Вооруженных сил — в ее соцсетях нашли посты с критикой СВО. Ведущей назначили штраф в 50 тысяч рублей. Вину Ивлеева не признала и обжаловала штраф. В конце месяца она очистила свой аккаунт в Instagram**. Первую за месяц публикацию в Telegram она посвятила 40-му дню после теракта в «Крокус Сити Холл», выразив скорбь и соболезнования родным погибших.

Май

В начале мая Ивлеева дала интервью, в котором рассказала, что ездила в Донбасс на свое 33-летие (8 марта), посетила несколько городов в зоне СВО, включая Мариуполь, и провела некоторое время на линии соприкосновения. Она сообщила, что решила не объявлять об этом этом широкой публике, так как согласна с тем, что «Донбасс — не прачечная». Ивлеева также заявила, что всегда с симпатией и уважением относилась к президенту России.

Спустя несколько дней ведущая выложила в Telegram видео, показав, как смотрит церемонию инаугурации Владимира Путина. В тот же день она сделала репост из телеграм-канала «Беспощадный пиарщик» с призывом запустить проект «Орел и решка», посвященный российским городам, и сопроводила его комментарием: «Девочки, не поверите, в процессе!».

На фоне новостей о возможном возвращении ведущей к проекту, который некогда принес ей популярность, продюсер Нателла Крапивина заявила, что у Ивлеевой нет прав на съемки новых эпизодов шоу. В свою очередь руководство телеканала «Пятница!» опровергло наличие подобных планов.

В конце месяца Ивлеева вернулась в Instagram** и выложила фотографии из Тихвинского Богородичного успенского монастыря, с прогулки с доберманом и после массажа. СМИ обратили внимание на смену имиджа ведущей — она покрасила волосы в темный цвет и сделала короткую стрижку.

Июнь

Позднее Ивлеева поздравила подписчиков с Днем России цитатой из романа Лермонтова «Герой нашего времени»: «Меня невольно поразила способность русского человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить, не знаю, достойно порицания или похвалы — это свойство ума, только оно доказывает неимоверную его гибкость и присутствие этого ясного здравого смысла…»

В середине июня «Известия» сообщили, что налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за задолженности в 11,3 млн рублей. Адвокат звезды Калой Ахильгов заявил RTVI, что речь идет о счетах компании, принадлежащей ведущей.

Июль

В июле стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) открыла в отношении Ивлеевой производство по взысканию долгов. «Известия» писали, что сумма ее задолженности выросла до 20,9 млн рублей из-за того, что ведущая не гасила долг с мая 2024 года.

За несколько дней до этого Ивлеева призналась, что после скандала с «голой вечеринкой» вела второй телеграм-канал, где делилась своими мыслями. Среди них было, например, такое: ей сложно признать, что она больше «не пунктуальный человек», «к тому же еще и безработный».

«Сегодня день, когда я сама приготовила котлеты… А ведь когда-то я собирала стадионы», — говорилось в одном из постов.

Телеграм-канал Shot написал 21 июля, что Ивлеевой закрыли возможность выехать из России из-за долгов перед ФНС, а также арестовали автомобиль Lamborghini Urus, купленный в кредит. Через несколько дней стало известно, что она закрыла задолженность на сумму 20,953 млн рублей.

Спустя некоторое время ведущая сравнила церемонию открытия Олимпиады-2024 с «голой вечеринкой».

«Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже. Что собстнна хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее», — написала она (орфография и пунктуация сохранены).

Август

В начале августа телеграм-канал Baza обратил внимание, что на сайте ФНС появилась информация о новых долгах Ивлеевой — на этот раз на 3 млн рублей. В середине августа РИА Новости со ссылкой на данные «БИР-Аналитик» сообщили, что счета ведущей разблокированы. При этом за ее организацией оставался долг по налогу на прибыль в 442,5 тысячи рублей, а также по страховым взносам — на 1,1 млн рублей.

В конце августа стало известно, что компания Team Films подала к Ивлеевой иск на 5 млн рублей из-за убытков, связанных с сорванными съемками сериала, за участие в котором ведущей выплатили аванс.

Сентябрь

В начале сентября гендиректор телеканала «Пятница!» Николай Картозия намекнул в интервью Надежде Стрелец, что мог помочь Ивлеевой после скандала с вечеринкой, но та «пошла решать этот вопрос сама». Он также выразил уверенность в том, что телеведущая сможет вернуться «в обойму больших звезд».

В конце месяца появились публикации о том, что компания «Коленки пчелы» отсудила 5 млн рублей у завода «Сила воина Евразия», выпускающего безалкогольные напитки. Детали иска журналистам выяснить не удалось.

Октябрь

В октябре Ивлеева рассказала, что после скандала из-за «голой вечеринки» получала предложения о помощи или сотрудничестве от представителей разных организаций и известных людей, включая проект «Соловьев Live», Кристину Потупчик и Ксению Собчак.

В конце месяца стало известно, что ведущая подала заявку на регистрацию товарного знака в категориях: кожаные изделия, мебель, посуда, алкогольные напитки, ювелирные украшения, продукты питания, организация путешествий и благотворительность.

Ноябрь

В начале ноября СМИ сообщили, что Ивлеева не вернется к съемкам в сериале «Монастырь», где играла тусовщицу Марию, скрывающуюся в мужском монастыре от проблем после вечеринки в Дубае.

В середине месяца ведущая отреагировала на подкаст Олега Майами с участием Филиппа Киркорова, где певец утверждал, что был в отношениях с Ивлеевой до того, как она вышла замуж за рэпера Элджея (Алексея Узенюка). Киркоров возмущался, что ведущая не извинилась перед ним за последствия своей вечеринки:

«Так, как я огреб за всю эту историю, никто не огреб», — заявил артист.

В ответ на это Ивлеева выложила фотографию сережек в форме крыс и спросила у подписчиков, проколоты ли уши «у Киркоряна». Его слова она назвала «вечерней шизой».

Декабрь

В начале декабря Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» уточнил, что ее избранником стал телеведущий канала «Культура» Филипп Бегак. Пара заключила брак в Мурманске во время путешествия по Северу России. Позднее Ивлеева показала в телеграм-канале подаренные супругом иллюстрированные издания старинных книг.

«Подарки от душного мужа», — прокомментировала она публикацию и сообщила о начале «новой эры» в своей жизни.

За несколько дней до этого Ивлеева отреагировала на публикацию телеграм-канала «Только никому». Его авторы недоумевали, почему ведущая никак не отреагировала на прямую линию/пресс-конференцию президента, хотя «послание-то ей зашло».

«Не переживайте, коллеги. Ни одно слово президента не прошло мимо моих ушей. И более того, смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа!» — написала она.

СМИ между тем начали обсуждать возможное участие Ивлеевой в новогодней пародийной комедии ТНТ «Небриллиантовая рука», где, как уже известно, играет Киркоров. Он, комментируя эти предположения, заверил, что телеведущей в картине не будет.

В ответ публикации Ивлеева выложила фотографию певца в компании полуголых мужчин с подписью: «Все верно, Филипп всегда тщательно подходит к тому, с кем быть в одном кадре».

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** деятельность компании Meta по реализации Instagram признана в России экстремистской и запрещена на территории России