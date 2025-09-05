Глава «Лиги безопасного интернета» («ЛБИ») Екатерина Мизулина обвинила российского певца Егора Крида (Егора Булаткина) в рекламе онлайн-казино и букмекерских контор, созданных на территории Украины, среди несовершеннолетней аудитории. Соответствующее заявление она разместила в своем телеграм-канале.

По словам Мизулиной, Крид в течение нескольких лет продвигал среди детей через свои социальные сети украинские онлайн-казино и организовывал трансляции с интеграцией азартных игр.

«В 2023-2024 годах скамер (так глава «ЛБИ» называет певца. — Прим. RTVI) продвигал два онлайн-казино, которые созданы на Украине. В числе создателей и менеджмента этих ресурсов в 2023 году — граждане Украины», — утверждает Мизулина.

Она также отметила, что в последний год руководство этими ресурсами перешло к гражданам Армении, после чего сайты полностью прекратили работу.

Однако, добавила Мизулина, остаются открытыми вопросы о том, знал ли Крид о происхождении рекламируемых проектов, получал ли он за это оплату и были ли уплачены налоги, учитывая запрет подобной деятельности в России.

Особое внимание Мизулина уделила возможным последствиям такой рекламы:

«Ну и ключевое — использовались ли средства российской молодежи, которых Крид вовлек в эти азартные игры через рекламу на своих ресурсах, на финансовую поддержку ВСУ?».

Ответы на эти вопросы, по ее мнению, должны дать компетентные органы, включая ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ России.

«Жалко, что у меня нет времени и желания заниматься тем, чтобы отправлять ее [Мизулину] на проверку в СК, прокуратору и в психоневрологический диспансер. Я не стукачил с детства. Так воспитали. Но уверен, что, как в классических фильмах про супергероев — добро в итоге победит зло и кто-нибудь рано или поздно это сделает!», — отреагировал Крид на нападки главы «ЛБИ» в своем телеграм-канале.

На момент публикации новости официальные комментарии от компетентных органов относительно заявлений Мизулиной не поступали.

Это не первое публичное столкновение Мизулиной и Крида. Ранее глава «Лиги безопасного интернета» резко раскритиковала выступление музыканта в «Лужниках», назвав его «голой вечеринкой» из-за эротического танца и поцелуя артиста с танцовщицей. Шоу посетили 80 тысяч человек, его возрастной ценз был 12+, отмечала Мизулина. В связи с этим общественница пообещала направить жалобы в правоохранительные органы с просьбой проверить концерт певца на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних.

Крид отверг обвинения, но пообещал доработать программу выступлений. Вместе с тем артист указал главе «ЛБИ» на ее собственные действия, напомнив о случае, когда она целовалась с певцом SHAMAN на публике перед несовершеннолетними, что, по его мнению, могло нанести вред детской психике.