Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина имеет полное право просить МВД провести проверку альбома Гуфа «Город дорог», сообщил RTVI правообладатель записи, гендиректор «Монолит Рекордс» Антон Пронин. Он отметил, что не ожидал такой шумихи вокруг продажи лонгплея, но по-прежнему готов продать его минимум за 100 млн рублей, желательно покупателю из России.

Ранее Мизулина заявила, что минимум в половине треков «Города дорог» содержится «откровенная пропаганда наркотиков», в связи с чем она обратилась в полицию с просьбой провести проверку.

«К реакции Мизулиной по поводу инициации проверки соответствия альбома российскому законодательству отношусь абсолютно спокойно. Это ее право. И пусть на основании этой проверки будут приняты какие-то решения. Очень спокойно к этому отношусь», — сказал Пронин.

Он признал, что не предполагал, что вокруг этой ситуации «будет столько шума», но при этом от планов продать запись отказываться не собирается.

«Я абсолютно спокоен по поводу продажи альбома. Он выставлен на продажу, я по-прежнему готов его продать. Как я уже изначально заявлял в интервью Игорю Рыбакову, стартовая цена за альбом — 100 млн рублей», — отметил собеседник RTVI.

Пронин рассказал, что к нему поступило предложение продать «Город дорог» за биткоин, но это пока «не получило продолжения».

«Я бы хотел продать [«Город дорог»] резиденту России и отсюда жду интереса», — заключил он.

Ранее о планах купить альбом Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) заявлял челябинский миллиардер Игорь Рыбаков. Он заявил, что после завершения сделки хочет удалить запись со всех официальных площадок, объяснив это тем, что «Город дорог» якобы романтизирует разгульный образ жизни, а сам он, когда в молодости слушал эти треки, «оказался на дне», но близкие помогли ему выбраться.

По словам бизнесмена, цена сделки была 95 млн рублей.

7 августа PR-директор Рыбакова Глеб Климентьев сообщил «Подъему», что Пронин отказался продавать альбом. Деньги, которые Рыбаков выделил на эти цели, бизнесмен решил потратить на строительство кампуса для одаренных детей в МФТИ.

«Антон Пронин не хотел продавать в том случае, если альбом будет удален. Так как дальнейшая судьба альбома разнится, сделка была прекращена. По соглашению сторон был расторгнут договор, стороны не имеют взаимных претензий друг к другу», — сказал Климентьев.

Права на «Город дорог», добавил он, остаются у Пронина. Тот, по словам PR-директора Рыбакова, сообщил, что из-за внимания к этой ситуации стоимость альбома выросла, а концерты Гуфа стали популярнее.

«У Пронина есть уже предложения от иностранных инвесторов по покупке альбома в биткоинах, там примерно, если переводить, около 110 млн рублей», — добавил Климентьев.