Из СИЗО в Екатеринбурге сбежали двое «опасных преступников», осужденных за покушение на теракт по предварительному сговору или организованной группой (ч. 1 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 205 УК) ориентировки разосланы по отделам полиции. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на ориентировки, разосланные в отделы полиции. Согласно этим документам, сбежавшие были приговорены к семи и девяти годам лишения свободы.

Как пишет «Подъем», побег совершили 24-летний Александр Черепанов из города Нижние Серги и 25-летний Иван Корюков из Кировграда. В 2023 году Центральный окружной военный суд Екатеринбурга назначил Черепанову 7 лет, Корюкову — 9,5 года с отбыванием в колонии строгого режима. Корюков был ранее судим, уточняется в ориентировке на него.

«По предварительным данным, преступники поджигали военкоматы в городах России. За 40 тысяч рублей», — пишет Е1.RU.

В частности, в 2023 году они пытались поджечь здание военкомата в Екатеринбурге, уточняет 66.RU со ссылкой на источник. Канал также отметил, что «полные тезки» беглецов числятся в списке террористов и экстремистов.

Заявлений от силовых органов пока не поступало, в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области от комментариев отказались.

Возле СИЗО и на его территории дежурят правоохранители и полицейские машины, обстановка «суетливая», передает портал, отмечая, что из изолятора не было побегов последние 20 лет. Беглецам после поимки будет грозить до пяти лет сверх назначенных сроков.

«Силовиков в Екатеринбурге после побега осужденных подняли по тревоге. На территории СИЗО-1 работают полицейские с собаками», пишет «Подъем». Следователей и адвокатов с самого утра не пускают в изолятор, добавляет Ural Mash.

По предварительной информации, осужденные смогли сбежать через крышу, сообщает Baza. По данным канала, речь идет о мужчинах, которых задержали в мае 2023 года у военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга, при них была пятилитровая канистра бензина.

«Когда мужчины подходили к зданию их заметил сотрудник полиции, охранявший военкомат. Сразу после этого на место прибыли сотрудники спецслужб, которые задержали мужчин. Они были доставлены в ФСБ и там рассказали, что за поджог военкомата им была обещана награда в размере 40 тыс. рублей», говорилось в майской публикации об этом.

В СИЗО осужденные, предварительно, ждали этапирования, уточняет SHOT. Оба содержались под стражей с 7 мая 2023 года, пишет URA.RU со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. Он также предположил, что они могли ждать этапирования в колонию, либо апелляцию. Предварительно, оба были сторонниками организации, признанной в России террористической и запрещенной на территории страны, и работали на украинские спецслужбы, говорится в сообщении уральского канала.