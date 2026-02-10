В России вечером 10 февраля пользователи из разных регионов столкнулись с полной недоступностью видеохостинга YouTube, пишет «Коммерсант». По данным технических специалистов, доступ к платформе был утрачен из-за того, что ее домен исчез из базы Национальной системы доменных имен (НСДИ). Эта инфраструктура была разработана и внедрена в рамках российского законодательства о так называемом суверенном Рунете.

В результате сбоя устройства пользователей, чьи запросы проходили через НСДИ, перестали получать корректные IP-адреса серверов YouTube. Единственным способом доступа к сервису оставалось использование инструментов для обхода блокировок (VPN).

Эксперты подтверждают, что инцидент затрагивает именно трафик, маршрутизируемый через национальную систему, в то время как в глобальных DNS-серверах запись о видеохостинге сохраняется.

Платформа YouTube уже не в первый раз сталкивается со сбоями в работе на территории России. Если ранее, до 2024 года, подобные перебои объяснялись техническими неполадками, то с июля 2024 года начали фиксироваться помехи в работе на уровне доменных имен. По схожему сценарию в октябре того же года с использованием технологий НСДИ был временно ограничен доступ к мессенджерам Discord и Signal.

Национальная система доменных имен является частью инфраструктуры, созданной по закону о «суверенном Рунете», который вступил в силу 1 ноября 2019 года. Основной его целью, по утверждению авторов инициативы, являлось обеспечение безопасности и бесперебойной работы российского сегмента интернета в случае возникновения внешних угроз или разрыва международных соединений.

Принятый документ обязал интернет-провайдеров использовать эту систему с января 2021 года. Согласно официальным отчетам, по состоянию на июль 2022 года НСДИ ежедневно использовали около 1 миллиона человек.