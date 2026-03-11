Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон, разрешающий частным охранным организациям использовать боевое стрелковое оружие для охраны критически важных объектов, передает корреспондент RTVI. Закон поддержали 396 депутатов Госдумы.

«Поскольку служебное оружие, применяемое сегодня частными охранными организациями, не позволяет эффективно противостоять налетам беспилотников и другим угрозам, использование автоматов и пулеметов поможет существенно повысить антитеррористическую защищённость критически важных объектов и безопасность работающих там граждан», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Он также обратил внимание на то, что с начала 2024 года только на объекты ТЭК зафиксировано более 1000 атак вражеских БПЛА.

Применять стрелковое боевое оружие смогут частные охранные организации, созданные субъектами топливно-энергетического комплекса, стратегическими предприятиями, стратегическими акционерными обществами, субъектами естественных монополий, государственными компаниями, госкорпорациями, а также частные охранные организации, включенные в перечень критически важных объектов отраслевых федеральных органов исполнительной власти.

«Речь идет о предоставлении частным охранным организациям боевого стрелкового оружия не на постоянной основе, а исключительно во временное пользование, на определенный период времени», — рассказал во время обсуждения законопроекта в первом чтении соавтор законопроекта депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Также устанавливается порядок получения частными охранными организациями боевого стрелкового оружия, и этот порядок примерно аналогичен порядку получения оружия ведомственной охраной за исключением ходатайства, которое обязательно для ведомственной охраны. В этом случае предусматривается вместо ходатайства мотивированное обращение федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится объект охраны, или высшего исполнительного органа региона, на территории которого находится объект.

«Что касается оружия, это крупнокалиберные скоростные комплексы, это крупнокалиберные пулеметы, также автоматическое длинноствольное стрелковое оружие», — перечислил Выборный.