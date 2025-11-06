Суровикинский районный суд Волгоградской области приговорил 45-летнюю Оксану Панкову к шести годам колонии по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство). Инфо24 пишет, что дочь осужденной считает ее пострадавшей.

По версии прокуратуры Волгоградской области, Панкова напала на дворника в городе Суровикино 6 апреля, будучи при этом в нетрезвом состоянии. В пресс-релизе ведомства говорится, что на автобусной остановке женщина начала вести себя «вызывающе, нарушая общественный порядок», а находившийся рядом дворник сделал ей замечание.

«В ответ фигурантка уголовного дела подбежала к горожанину, проводившему уборку придомовой территории у дома №331 на ул. Ленина в г. Суровикино, выхватила у него вилы и ударила ими в область головы прохожего, сделавшего ей замечание относительно поведения. Нанести повторный удар она не смогла, так как у вил сломался черенок», — сообщили в региональной прокуратуре.

В разговоре с Инфо24 дочь осужденной изложила свою версию событий. По ее словам, Панкова жила и работала в Москве, откуда приехала в Суровикино к родственникам на несколько дней. Когда она вместе с сожителем была в гостях, у них возникла ссора с хозяином, после чего все трое вышли на улицу выяснить отношения.

По словам дочери Панковой, около остановки действительно стоял дворник Александр М., который сделал замечание ссорящимся, спутник Панковой грубо ответил мужчине, после чего началась драка. По словам дочери осужденной женщины, дворник впоследствии несколько раз ударил и саму Панкову, после чего у нее диагностировали перелом носа, сотрясение мозга и нашли много ушибов.

Как пишет ИА V102.ru, на следующий день женщина направила заявление в полицию и прошла судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила 24 следа от ударов на ее теле. После этого она уехала обратно в Москву.

22 апреля Панкова решила вернуться в Суровикино и забрать заявление, так как «ей стало жалко мужчину». Однако там прямо в отделе ее задержали и предъявили обвинение в покушении на убийство.

Оказалось, что полиция приняла к рассмотрению заявление Александра М. и признала его потерпевшим. Судмедэкспертиза нашла у него два заживших рубца в районе губ и ушиб тканей лица, но не смогла установить насильственный характер их появления. Тем не менее областная прокуратура посчитала доказательства «достаточными для утверждения обвинительного заключения».

«Мама допускает, что могла оцарапать ему лицо, когда отбивалась. При этом мужчина ни разу не дал одинаковых показаний — путался на допросе, следствии и в суде, тогда как мама всегда говорила последовательно», — поделилась дочь Панковой с Инфо24.

Она добавила, что во время следствия и на суде потерпевший ни разу не давал одинаковых показаний и по-разному описывал момент столкновения с Панковой.

«Наш адвокат на суде пытался воззвать к здравому смыслу, оспаривая обвинение мамы в покушении на убийство. Он спрашивал, как сторона обвинения поверила мужчине, который не мог в точности повторить свои показания, и не поверили женщине, которая была вся избита? Как можно было утверждать при соотношении ударных воздействий 1:4, что потерпевший — именно этот мужчина, а не моя мама?», — добавила дочь осужденной.

Она предполагает, что у Александра могут быть связи в правоохранительных органах, так как ранее он работал в частной охранной компании. По ее словам, во время оглашения обвинительного приговора, он ухмылялся ей в лицо и был «очень доволен тем, что женщина, мать и бабушка, поехала на зону на шесть лет». Защита Панковой обжаловала приговор.