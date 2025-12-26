В Хакасии суд приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии строгого режима 49-летнего фермера за использование рабского труда. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства из Усть-Абаканского района признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: использование рабского труда в отношении двух или более лиц с применением шантажа и насилия, похищение людей из корыстных побуждений, а также незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Согласно решению суда, в период с 2018 по 2023 год подсудимый нашел троих мужчин и женщину, ведущих асоциальный образ жизни, для выполнения различных работ на территории своего хозяйства.

Фермер пообещал регулярно выплачивать работникам зарплату, однако на деле не выполнил обещания, а также забрал у потерпевших документы и незаконно удерживал их.

«Фактически фермер не оплачивал их труд, удерживал потерпевших против их воли, отбирал личные документы, заставлял ежедневно работать на ферме по 16 часов в сутки, а в качестве наказания за непослушание избивал и закрывал в погребе», — заявили в СК.

Работники, как уточняют правоохранители, неоднократно предпринимали попытки бегства, однако фермер каждый раз возвращал их обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении пяти лет.

В 2023 году невольников освободили сотрудники управления уголовного розыска МВД республики, после чего в отношении фермера возбудили уголовное дело, сообщает прокуратура.

В ходе обысков по месту жительства подсудимого были изъяты личные документы потерпевших, а также принадлежащие ему охотничье ружье и порох. Приговором суда с обвиняемого в пользу потерпевших взыскана компенсация морального вреда в размере 900 тыс. рублей, уточняет следственный комитет.

Ранее брат подсудимого был осужден за принуждение одного из потерпевших к даче ложных показаний с угрозой причинения вреда здоровью.