Перовский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил вернуть в государственную собственность акции и имущество «Издательства «Музыка»» — крупнейшего в стране хранилища нотных изданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение принято на основании того, что активы были незаконно присвоены гражданином США Марком Зильберквитом и его близкими.

Ответчиками по делу выступили супруги Зильберквиты, имеющие американское гражданство, дочь их делового партнера Анастасия Юргенсон, а также ООО «Издательство «Гамма-Пресс»». В процессе также участвовали в качестве третьих лиц само АО «Издательство «Музыка»», ООО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон»» и АО «ВТБ Регистратор».

Согласно данным информационной системы СПАРК, до момента подачи искового заявления Генпрокуратуры полным собственником издательства «Музыка» являлось ООО «Издательство «Гамма-Пресс»», которому принадлежала 100% доля уставного капитала.

Однако, по заявлению представителей надзорного ведомства, переход прав собственности к этому юридическому лицу был осуществлен незаконным путем. Согласно материалам прокуратуры, сделка была оформлена в 2012 году по итогам аукциона, который был признан фиктивным; в его ходе все имущественный комплекс уникального издательства с полуторавековой историей и бесценным архивом был оценен и продан за 8,4 млн рублей.

В своем заявлении прокуратура также детализировала схему, по которой, по ее версии, действовал Марк Зильберквит. Указывается, что он целенаправленно учредил компанию «Гамма-Пресс» еще в 2003 году, и основной целью ее создания изначально был последующий неправомерный вывод активов госпредприятия в частную собственность.

Годом позже, в 2004-м, для этих же целей им было создано еще одно юридическое лицо — ООО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон»». Данные из системы СПАРК подтверждают, что владельцами этой компании являются сам Марк Зильберквит (90% уставного капитала) и Анастасия Юргенсон (10% уставного капитала).

В августе 2004 года издательство получило статус федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) и было переподчинено Министерству печати. Тогда же, в марте 2004 года, его руководителем был назначен Марк Зильберквит, что в соответствии с законодательством требовало от него полного прекращения любой коммерческой деятельности.

Однако, как следует из заявления надзорного органа, Зильберквит совершил противоправный захват государственного актива, незаконно переведя имущество предприятия в частную собственность.

После этого он провел цифровизацию нотных архивов, зарегистрировал на них исключительные права, что позволило ему заблокировать свободное использование национального культурного достояния в России и прекратить его бесплатное распространение.

На следующем этапе он организовал коммерческую эксплуатацию этих материалов, заключая платные контракты на издание музыкальной литературы.

Кроме требований о возврате имущества, Генпрокуратура также ходатайствует о запрете выезда из России для супругов Зильберквит и Анастасии Юргенсон, обязав Пограничную службу ФСБ и ФССП обеспечить выполнение этой меры.