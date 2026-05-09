Армия Израиля нанесла удары более чем по 85 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщают The Wall Street Journal и Al-Jazeera.

Израильские военные заявляют, что за прошедшие сутки нанесли удары по складам оружия и пусковым установкам «Хезболлы». Al-Jazeera уточняет, что цели располагались на окраинах города Набатия, а также в городах Арун и Кафр-Тибнит. Израильские беспилотники также атаковали населенные пункты Аль-Мансури, Бурдж-Раххаль и Набатия-эль-Фаука.

Несмотря на обмен ударами, между Ливаном и Израилем продолжает действовать перемирие, которое стороны согласовали 17 апреля. Армия Ливана не принимает участие в конфликте, боевые действия против Израиля ведет движение «Хезболла», которое не участвовало в мирных переговорах.

В ответ «Хезболла» запустила несколько ракет по израильским позициям. О пострадавших не сообщалось. В социальных сетях движения говорится, что в ответ на нарушение режима тишины «Хезболла» ударила по занятому израильскими силами населенному пункту Эль-Байяда на юге Ливана, а также по военным в населенных пунктах Хиям и Дейр-Сурьян.

Израиль также наносил авиаудары по населенным пунктам на юге Ливана 8 мая. В результате, по данным официального ливанского агентства NNA, двое погибли в населенном пункте Зерарийе, еще четверо — в Туре, пятеро получили ранения. В результате израильской атаки в Сольтание погибли четыре человека, в деревне Араб-аль-Джаль — еще трое. Один сотрудник гражданской обороны погиб в результате удара израильского беспилотника по автомобилю на дороге на юге страны. Всего в результате ударов Израиля за последние сутки погибло 14 человек.