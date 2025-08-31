Пресс-секретарь военного крыла ХАМАС — Бригад Изз ад-Дина аль-Кассама — ликвидирован израильскими военными, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Bloomberg уточняет, что убитый Абу Обайда был одним из четырех высокопоставленных представителей ХАМАС, оставшихся в секторе Газа.

По словам Каца, Обайда погиб при авиаударе по Газе. Глава Минобороны Израиля предупредил, что если зачистка последнего оплота палестинской радикальной группировки пройдет по плану, последуют новые подобные удары.

«Представитель террористической организации ХАМАС ликвидирован», — заявил Кац в соцсети X, заверив, что Обайда вскоре «встретится со многими другими своими преступными сообщниками».

ХАМАС пока не давал комментариев по поводу Обайды. Палестинские СМИ накануне сообщили, что в результате авиаудара по району Аль-Римал 30 августа погибли десятки людей.

Настоящее имя Обайды, по данным ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля), — Худахайфа Кахлут. Он выступал в качестве представителя вооруженного крыла ХАМАС в многочисленных видеообращениях, но всегда скрывал лицо под куфией — традиционным арабским мужским головным убором, — оставляя открытыми только глаза. В течение почти двухлетней войны именно он чаще всего комментировал вопросы, связанные с боевыми действиями, последствиями ударов и судьбой израильских заложников, с захвата которых началась эскалация конфликта.

Теперь у ХАМАС в секторе Газа осталось три высокопоставленных деятеля. Один из них — Изз ад-Дин аль-Хаддад, командир «Северной бригады», назначенный в мае руководителем группировки. Второй — руководитель оперативного отдела Раед Саад, а третий — Хусейн Файяд, глава ХАМАС в ныне разрушенном городе Бейт-Ханун. Предполагается, что все трое скрываются в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещал 31 августа созвать кабинет на совещание по поводу принятого еще 8 августа решения ввести в Газу войска и танки. Газа входит в состав примерно 25% территории палестинского анклава, пока не контролируемого израильской армией. Там находится около 1 млн мирных жителей.

По словам Нетаньяху, цель ввода войск в Газу — разгром ХАМАС и освобождение оставшихся 48 заложников. Считается, что 20 из них могут быть живы. При этом многие израильтяне опасаются, что в случае эскалации конфликта, планируемой премьером, заложники могут быть убиты боевиками или погибнуть под перекрестным огнем.

Несколько мировых держав осудили план Нетаньяху, предупредив, что ввод войск и танков в Газу усугубит и без того нарастающий гуманитарный кризис. США, однако, поддерживают Израиль и планируют расширить Фонд гуманитарной помощи Газе для помощи перемещенным палестинцам.

18 августа ХАМАС после нескольких месяцев зашедших в тупик переговоров согласился на перемирие, предложенное арабскими посредниками, но Израиль занял позицию «все или ничего», заявив, что единственный способ предотвратить зачистку Газы — выдать заложников и сложить оружие.

«Мы уже видим гибкость в позиции ХАМАС. Мы готовы принять меры для разгрома ХАМАС, и наше требование — полная сделка, которая вернет всех 48 заложников — как живых, так и погибших», — заявил радиостанции Kol Barama министр энергетики Израиля Эли Коэн, входящий в «кабинет безопасности» Нетаньяху.

Палестинское министерство здравоохранения 29 августа сообщило, что в результате боевых действий погибло более 63 тысяч жителей анклава. Израиль ранее заявлял, что потерях в ходе боев в секторе Газа более 450 военнослужащих.