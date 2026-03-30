Российский ретейлер O’STIN (ООО «Остин») в 2025 году закрыл 62 торговые точки, что в 2,6 раз превышает аналогичный показатель 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к отчету компании по Российским стандартам бухгалтерского учета.

Число закрытых магазинов также в 2,3 раза превышает количество новых точек, а общая численность сотрудников по итогам минувшего года сократилась на 15% — до 4 896 человек.

Как рассказали изданию два источника, знакомые с планами компании, развитие сети O’STIN решено приостановить. Внутренний комитет организации на заседании в марте не принимал решение возобновить расширения.

Один из собеседников «Известий» уточнил, что магазины O’STIN будут закрываться и в 2026 году. Таким образом руководство компании надеется оптимизировать работу на фоне уменьшения рентабельности, увеличения налогов и стоимости логистики, а также падения оборота. В 2025 году розничные продажи O’STIN снизились на 17,4% — до 40,4 млрд рублей, следует из данных компании.

Группа компаний «Спортмастер», частью которой является O’STIN, открывает новые магазины только если это было запланировано давно и речь идет о важном объекте, либо если отделкой помещения под торговую точку занимается его собственник, рассказал источник «Известий». По его словам, руководство сети работает над улучшением действующих точек, а при отсутствии позитивных показателей принимает решение о закрытии.

Другой собеседник издания добавил, что оптимизация затронула все бренды группы компаний, которая заняла «выжидательные позиции». Он также отметил, что несмотря на открытие нескольких точек Demix и Kappa, результаты работы «пока не везде радуют» руководство.