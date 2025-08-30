В субботу, 30 августа, во Львове был убит бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Об этом сообщают украинские СМИ. Политику было 54 года.

Парубий руководил самообороной Евромайдана в 2013-2014 годах. В 2014 году он стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. В 2016-2019 годах занимал пост председателя Верховной Рады.

Украинский журналист Виталий Глагола сообщил, что в Парубия стреляли восемь раз. После покушения киллер убрал пистолет в сумку и уехал на электровелосипеде. Экс-спикер Рады скончался на месте.

СМИ Украины утверждают, что убийца был одет в форму доставщика еды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «задействованы все необходимые силы и средства для расследования».

