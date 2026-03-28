Йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, вступили в региональный конфликт, запустив ракеты по территории Израиля. Об этом сообщила группировка «Ансар Аллах». Израильские военные подтвердили факт пуска ракеты из Йемена.

«Йеменские вооруженные силы провели первую военную операцию с использованием баллистических ракет, нацеленных на важные военные объекты израильского врага на юге оккупированной Палестины», — заявил официальный представитель ВС Йемена Яхья Сари.

По его словам, операция «достигла своих целей», а удары будут повторяться «до тех пор, пока не будут достигнуты заявленные цели и не прекратится агрессия против всех фронтов сопротивления».

Хуситы считаются ключевым региональным союзником Ирана, который, по данным аналитиков, с 2014 года наращивал поддержку группировки, поставляя оружие, технологии и проводя обучение. Благодаря Тегерану в арсенале хуситов есть баллистические и крылатые ракеты, беспилотники, морские мины.

За последние годы группировка продемонстрировала способность наносить удары по судоходству в Красном море, используя дроны и противокорабельные ракеты, а также атаковать объекты на территории Израиля.

Американские эксперты отметили значительный прогресс в дальности, точности и мощности действия ракетных систем хуситов, многие из которых, по оценкам экспертов, производятся локально с использованием иранских компонентов.

«Ансар Аллах» («Сторонники Аллаха») является ключевой силой в затяжной гражданской войне в Йемене. Движение зародилось в 1990-х годах, когда его основатель Хусейн аль-Хуси создал «Верующую молодежь» для продвижения интересов зайдитов — ветви шиитского ислама, имеющей глубокие исторические корни в Йемене.

Зайдиты на протяжении веков правили большей частью страны, но были отстранены после революции 1962 года, приведшей к власти суннитское правительство.

Конфликт в Йемене обострился в 2014 году, когда хуситы захватили столицу Сану и свергли международно признанное правительство. В 2015 году в конфликт вмешалась коалиция во главе с Саудовской Аравией, пытаясь восстановить власть свергнутого правительства. С 2022 года в стране действует перемирие, крупномасштабные боевые действия не возобновлялись, но и полноценное урегулирование не достигнуто.