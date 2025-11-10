Правительство России одобрило к внесению в Госдуму законопроект о запрете исполнять решения уголовных судов иностранных государств. Об этом сообщил корреспонденту RTVI источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Законопроект запрещает исполнять постановления иностранных судов, получивших полномочия от других стран без участия России, а также решения международных судов, компетенция которых «не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совета Безопасности ООН».

Россия должна защищать себя от «вакханалии», которая происходит в европейском судопроизводстве, объяснил RTVI необходимость новой нормы первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что та вакханалия, которая творится в том числе Европе в системе судопроизводства против российских компаний и российских граждан, настроена на одно — чтобы давить и преследовать наших граждан и наших юридических лиц. Вот поэтому, конечно, мы должны всяческим образом защищать себя и не признавать их действия», — пояснил он.

Депутат отметил, что Гаагский и прочие суды давно политизированы и необъективны, поэтому Россия должна «выстраивать определенные барьеры».

Законопроект будет применим в частности к приговорам Международного уголовного суда (МУС), сказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он напомнил, что Россия отозвала свое намерение стать участником Римского статута, на основании которого действует МУС.

Адвокат Дмитрий Мальбин связал появление законопроекта с намерением западных стран создать специальный трибунал против России.

В 2023 году МУС выдал ордеры на арест президента России и Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за подозрений в незаконной депортации детей из Украины. В Кремле и МИД России решение суда в Гааге назвали ничтожным с точки зрения российского права.

В 2022 году председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать специальный трибунал при поддержке ООН для расследования «российских преступлений». Парламентские ассамблеи НАТО и Совета Европы приняли резолюции с призывом создать такой орган. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что попытки создать трибунал против России будут нелегитимными.