Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицает появившуюся в СМИ информацию о наличии у него личного самолета, который он якобы использует для отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах.

В разговоре с РИА «Новости» Кадыров пояснил, что использует для отпуска месяц Рамадан, который является священным для мусульман. На этот период политик полностью посвящает себя служению Аллаху.

«Отпуск у меня бывает в месяц Рамадан. Полностью посвящаю себя Всевышнему», — сказал Кадыров.

Глава республики также подчеркнул, что вообще не владеет никакими личными воздушными судами, а его редкие визиты в ОАЭ, не чаще одного раза в год, связаны исключительно с решением экономических вопросов.

Кадыров добавил, что, хотя текущий уровень взаимодействия с арабскими партнерами пока не достиг желаемого, чеченская сторона продолжает активно искать возможности для установления выгодных экономических связей в арабским мире.

Также Кадыров сообщил, что любит отдыхать в Чечне, но объехал еще не всю республику. Одно из непосещенных политиком мест — село Харкарой, где можно увидеть башни, небольшой древний город и крепость.

«Как раз сегодня я проложил у себя в голове маршрут в Харкарой, местность в горах Веденского района, где я еще не был». — сказал глава Чечни.

В начале сентября чеченский лидер опубликовал в своем телеграм-канале стихотворный ответ СБУ на обвинения в военных преступлениях