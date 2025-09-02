Глава Чечни Рамзан Кадыров ироничными стихами из девяти четверостиший ответил Службе безопасности Украины (СБУ), которая ранее заочно предъявила ему подозрение в совершении военных преступлений. Соответствующий пост появился в телеграм-канале политика.

В начале стихотворения Кадыров в шутливой форме отметил, что эти новости якобы заставили его поволноваться:

«Сижу я, значит, ем печенье,

Читаю новости — и вдруг

Мне стало не до развлеченья:

Тревожно стало все вокруг».

Далее глава Чечни с сарказмом отметил, что был оскорблен тем фактом, что подозрения в совершении преступлений на Украине были вынесены ему лишь спустя более трех лет после начала Россией военной операции.

Кроме того, Кадыров указал, что СБУ, в числе прочего, обвиняет его в том, что чеченские военные использовали захваченных пленных в качестве «живого щита» во время атак дронов.

«Со всех я думал точек зрения,

Собрав весь думающий штаб —

Как “собирают подозрения”

В такой “неслыханный масштаб”?», — продолжил руководитель региона.

Кадыров также напомнил об операциях российской армии против подразделений украинской армии, в частности, о боях за Мариуполь. Он призвал ВСУ сдаться, пригрозив в противном случае неминуемой гибелью всем — от рядовых бойцов до высшего командования.

«Чистосердечное признание

Мне сделать так-то не слабо.

У нас семейное призвание:

Давать таким, как вы, “БоБо”», — говорится в седьмом четверостишии.

Вместе с тем Кадыров заявил о готовности «замять переполох» через его личный визит в Киев с извинениями, но сразу же следом пригрозил, что всех, кому адресовано это стихотворение, «ждет беда».

В конце стихотворения глава Чечни заявил о своем намерении продолжать борьбу с теми, кого он в тексте назвал «навозными жуками», пообещав их «давить».

Осенью 2022 года украинские власти объявили Рамзана Кадырова в розыск. На сайте СБУ указано, что он скрывается от следствия.

Еще раньше, летом 2022 года, Кадырову предъявили обвинения по трем статьям украинского Уголовного кодекса. В частности, его обвиняют в «ведении агрессивной войны» и попытках изменить границы Украины. Кадыров не стал отрицать эти обвинения. Вместо этого он подтвердил, что действительно участвует в спецоперации России — и будет продолжать это делать.

С самого начала конфликта Кадыров постоянно поддерживает действия российской армии. Он регулярно рассказывает о том, как военные из Чечни участвуют в операции. Особенно часто он упоминает бойцов спецподразделения «Ахмат».