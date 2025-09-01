Служба безопасности Украины (СБУ) объявило о подозрении в совершении военных преступлений главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СБУ, решение основано на новых доказательствах, а инкриминируемые действия квалифицированы по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. В спецслужбе пояснили, что некоторые публичные высказывания главы Чечни якобы нарушают установленные законы и обычаи ведения войны, которые регулируются нормами Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Римский статут — это договор 1998 года, учредивший МУС для судебного преследования за серьезные международные преступления: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессию. Суд действует по принципу дополняемости, вмешиваясь лишь когда национальные судебные системы не могут или не хотят сами вести расследования. Статут не признан США, Россией и Китаем, несмотря на его ратификацию более чем 120 странами.

В ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск. На официальном сайте ведомства он фигурирует в статусе лица, уклоняющегося от органов досудебного следствия.

В августе 2022 года СБУ также предъявила главе Чечни обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины, включая «ведение агрессивной войны» и «умышленные действия, направленные на изменение границ территории Украины». Кадыров в ответ лишь подтвердил свою роль, заявив, что он участвовал, участвует и будет участвовать в российской спецоперации.

С момента начала СВО глава Чечни Рамзан Кадыров регулярно выражает публичную поддержку действиям российских вооруженных сил. Он также активно размещает в открытом доступе информацию об участии в операции чеченских формирований, в частности, бойцов специального подразделения «Ахмат».