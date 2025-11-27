На площадке МГУ им. М.В. Ломоносова прошла публичная дискуссия о переезде иностранцев в Россию. В разговоре принял участие генеральный директор Агентства «ОКА» Якоб Пиннекер.

Модерировал дискуссию журналист и декан Высшей Школы Телевидения МГУ — Виталий Третьяков.

Якоб Пиннекер рассказал не только о личном опыте переезда, но и о том, как на его основе он внедрил работающую систему адаптации для иностранцев из ЕС, США, Канады, Австралии в Нижегородской области. По его словам, главная задача — сделать переезд человека максимально предсказуемым:

«Мы создали не просто сервис, а экосистему, — подчеркнул Пиннекер. — Наша цель — чтобы талантливый специалист думал о карьере, а не о бюрократии. Мы помогаем с трудоустройством, жильем и интеграцией в профессиональное сообщество».

Мероприятие в МГУ подтвердило актуальность темы интеграции иностранных специалистов в российских регионах и показало растущий интерес к системным решениям, которые предлагает Агентство «ОКА» для построения устойчивого международного сообщества в России