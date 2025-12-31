Новый год — это время праздника, ярких эмоций и, конечно, обильного застолья. Но даже праздничный стол можно пережить без тяжести и дискомфорта, если заранее продумать несколько простых правил.

Планируйте меню заранее

  • Разделите блюда на легкие и более питательные.
  • Включайте свежие овощи, фрукты, зелень и легкие закуски —они помогают контролировать чувство голода.
  • Старайтесь не перегружать стол тяжелыми жирными блюдами с самого начала.

Контролируйте порции

  • Берите еду маленькими порциями и пробуйте все, но постепенно.
  • Частые небольшие порции легче перевариваются и предотвращают ощущение тяжести.

Пейте достаточно жидкости

  • Вода между блюдами помогает пищеварению и снижает риск переедания.
  • Алкоголь лучше чередовать с водой или легкими безалкогольными напитками.

Ешьте медленно

  • Наслаждайтесь вкусом каждого блюда, не торопитесь.
  • Организму нужно время, чтобы понять, что он насытился, поэтому медленный темп снижает риск переедания.

Делайте активные паузы

  • После каждого блюда немного подвигайтесь: разговор с гостями, легкая прогулка по дому или несколько шагов вокруг стола пойдут организму на пользу.
  • Даже небольшая активность помогает пищеварению и уменьшает тяжесть.

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Легкие десерты

  • Если хотите сладкого, выбирайте фрукты, ягодные салаты или легкие творожные десерты вместо тяжелых тортов и кремов.
  • Десерт лучше выбирать в качестве завершения трапезы, а не добавки к основным блюдам.

Настройтесь на праздник

  • Не зацикливайтесь только на еде. Общение, музыка и праздничная атмосфера помогают отвлечься от лишнего перекуса.

Следуя этим простым правилам, можно наслаждаться новогодним столом, пробовать любимые блюда и сладости, но при этом избежать тяжести и переедания. Новый год будет радостным, вкусным и легким!