Новый год — это время праздника, ярких эмоций и, конечно, обильного застолья. Но даже праздничный стол можно пережить без тяжести и дискомфорта, если заранее продумать несколько простых правил.

Планируйте меню заранее

Разделите блюда на легкие и более питательные.

Включайте свежие овощи, фрукты, зелень и легкие закуски —они помогают контролировать чувство голода.

Старайтесь не перегружать стол тяжелыми жирными блюдами с самого начала.

Контролируйте порции

Берите еду маленькими порциями и пробуйте все, но постепенно.

Частые небольшие порции легче перевариваются и предотвращают ощущение тяжести.

Пейте достаточно жидкости

Вода между блюдами помогает пищеварению и снижает риск переедания.

Алкоголь лучше чередовать с водой или легкими безалкогольными напитками.

Ешьте медленно

Наслаждайтесь вкусом каждого блюда, не торопитесь.

Организму нужно время, чтобы понять, что он насытился, поэтому медленный темп снижает риск переедания.

Делайте активные паузы

После каждого блюда немного подвигайтесь: разговор с гостями, легкая прогулка по дому или несколько шагов вокруг стола пойдут организму на пользу.

Даже небольшая активность помогает пищеварению и уменьшает тяжесть.

Легкие десерты

Если хотите сладкого, выбирайте фрукты, ягодные салаты или легкие творожные десерты вместо тяжелых тортов и кремов.

Десерт лучше выбирать в качестве завершения трапезы, а не добавки к основным блюдам.

Настройтесь на праздник

Не зацикливайтесь только на еде. Общение, музыка и праздничная атмосфера помогают отвлечься от лишнего перекуса.

Следуя этим простым правилам, можно наслаждаться новогодним столом, пробовать любимые блюда и сладости, но при этом избежать тяжести и переедания. Новый год будет радостным, вкусным и легким!