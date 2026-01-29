С возрастом организм работает иначе: обмен веществ замедляется, и это естественный процесс старения. После 50 лет многие замечают, что даже без изменения привычек набирается вес, появляется усталость и снижается энергия.

Почему метаболизм замедляется:

Снижение мышечной массы. После 50 лет мышцы постепенно теряют свою массу, а поскольку они сжигают больше калорий, чем другие ткани, это замедляет метаболизм.

Гормональные изменения. У женщин менопауза снижает уровень эстрогенов, а у мужчин после 50 лет постепенно падает тестостерон — это влияет на распределение жира и скорость обмена веществ.

Снижение физической активности. Многие люди становятся менее активными, и калории расходуются медленнее.

Замедление работы внутренних органов. Печень и почки обрабатывают вещества менее быстро, что тоже отражается на метаболизме.

Что с этим делать:

Физическая активность: силовые тренировки помогают сохранить мышечную массу, а аэробные упражнения способствуют сжиганию калорий.

Сбалансированное питание: больше овощей, белка, клетчатки, но меньше быстрых углеводов и трансжиров.

Регулярные обследования: контроль сахара, холестерина и оценка функции щитовидной железы — замедление метаболизма может быть связано с заболеваниями.

Режим сна и стресс: хронический стресс и недостаток сна снижают скорость обмена веществ и способствуют набору веса.

Замедление метаболизма после 50 — нормальный процесс, который можно контролировать, поддерживая здоровый образ жизни и регулярно посещая врача. Это помогает сохранять оптимальный вес, энергию и качество жизни.