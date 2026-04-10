К гибели двоих туристов на Камчатке и обморожению еще пятерых могла привести паника, из-за которой они бросились бежать из палатки в условиях пурги. Это следует из рассказа участника похода, который не пошел вместе с ними дальше по маршруту и не пострадал, пишет «КП-Петербург».

Газета пообщалась с отцом этого туриста из Санкт-Петербурга. Тот подтвердил со слов сына Егора, что на половине маршрута группа, состоявшая из девяти человек, разделилась. Однако о конфликте он не упоминал.

Группа из семерых человек решила пойти дальше, к Авачинскому перевалу, более легким путем, запланировав ночевать в домиках на кордонах, а потом арендовать снегоходы. Сам Егор и девушка-руководитель группы придерживались прежнего плана и остались внизу склона переждать непогоду.

Перед тем, как разойтись, туристы разделили вещи: Егор и его спутница взяли тент от палатки, а отколовшиеся от них забрали саму палатку. У них также были средства обогрева и еда.

Семеро выдвинулись к перевалу и после нескольких часов пути в условиях начавшейся непогоды разбили палатку выше на склоне.

«Палатка отапливалась. Но в определенный момент в палатке началась паника. Туристы решили, как я понял, что их заваливает снегом, разрезали палатку и начали бежать, как на перевале Дятлова», — рассказал отец Егора.

Девять участников турклуба Уральского политехнического института в составе группы под руководством Игоря Дятлова погибли в феврале 1959 года при невыясненных обстоятельствах на перевале в окрестностях горы Отортен на Северном Урале. Это место стали называть перевалом Дятлова. Отрабатывалось более 100 различных версий происшествия, от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники. Через 60 лет, в феврале 2019 года, Генпрокуратура России объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. В 2020 году руководивший проверкой прокурор Андрей Курьяков заявил прессе, что туристы погибли от лавины. Однако адвокат фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что это личное мнение прокурора, которое не является официальным заключением. Курьякова привлекли к дисциплинарной ответственности.

Сам Егор и девушка, оставшись внизу, тревоги не испытывали. По словам отца, все в группе были опытными туристами, с серьезной подготовкой, и не предполагали такого развития событий.

Петербуржец и его спутница благополучно прошли запланированный маршрут. После случившегося Егор связался с отцом, чтобы сказать, что с ними все в порядке и спасать их не пришлось.

«КП-Владивосток» писала со ссылкой на камчатского спасателя, что туристы неправильно выбрали под палатку кулуар, который постоянно продувается и заметается снегом. В итоге ночью шатер ломался и его пытались держать руками, а когда снаружи намело, палатку пришлось разрезать и ждать помощи в насквозь мокрых спальниках.

В МЧС Камчатского края ранее сообщили ТАСС, что туристы разделились из-за разногласий по дальнейшему маршруту. Там опровергли изначальную информацию, что отколовшаяся группа якобы ушла без палатки.

«Ранее сообщалось, что у пострадавшей тургруппы не было палатки, это не так. У них был шатер и печка», — сказали в ведомстве.

Двое погибших 22 и 24 лет — студент и выпускник Санкт-Петербургского горного университета, подтвердили ТАСС в его пресс-службе. Оба состояли в турклубе при вузе, один из них сам водил на Камчатку группу из восьми человек в 2024 году.

Сестра погибшего 22-летнего студента рассказала «КП-Петербург», что 7 апреля брат написал ей последнее сообщение: «Ночуем на водопаде у снегохода. Все отлично».

«Пренебрежение правилами»

Девять туристов из Петербурга и Череповца вышли в лыжный поход по камчатскому природному парку Налычево 28 марта и должны были завершить маршрут 10 апреля. Разделение группы произошло 3 апреля — двое решили придерживаться изначального плана прохождения, а семеро направились дальше другим путем. 7 апреля их видели у водопада на реке Шумная, откуда они собирались за день добраться до Авачинского перевала. Однако затем связь с группой пропала.

Ночью 9 апреля спасателям сообщили о пропаже семи туристов. МЧС и волонтеры организовали поиски.

Спасатели рассказали, что в районе предполагаемого местонахождения группы 8 апреля была сильная пурга и ветер, ночью температура достигала —10 °C. В районе Авачинского перевала, который находится в 25 км от Петропавловска-Камчатского, порывы ветра достигали 25 м/c. В МЧС предположили, что у туристов могла произойти аварийная ситуация. Поиски пропавших были затруднены из-за низовой метели.

10 апреля было объявлено, что всех семерых нашли, но двое к тому моменту погибли, а остальные пятеро получили сильные обморожения. Сначала спасатели и волонтеры доставили их на базу у подножия Авачинского вулкана, затем пострадавших эвакуировали на вертолете МЧС.

На момент поступления в больницу их состояние оценивалось как «стабильно-тяжелое», но не угрожающее жизни.