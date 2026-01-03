После веселых ночей и длительных праздничных застолий организму бывает сложно вернуться к привычному ритму. Сбившийся сон, переедание и праздничные напитки могут вызвать усталость и апатию. Чтобы плавно «разморозить» режим, важно действовать постепенно и бережно к себе.

Постепенный возврат ко сну

Не стоит сразу пытаться лечь спать в привычное время после ночных праздников. Лучше постепенно корректировать режим сна: ложиться на 30—60 минут раньше каждый день, пока организм не привыкнет к обычному графику.

Легкий завтрак

После поздних застолий утро лучше начать с пищи, которая легко усваивается: овсянка, йогурт, фрукты, яйца или овощи. Это помогает запустить обмен веществ и подготовить организм к активному дню.

Питьевой режим

Алкоголь и праздничные напитки могут вызвать обезвоживание. В первые дни после праздников важно пить достаточно воды, травяные чаи или компоты, чтобы восстановить баланс жидкости.

Активное движение

Даже легкая прогулка на свежем воздухе или растяжка дома помогает организму быстрее восстановиться, улучшает настроение и нормализует циркадные ритмы.

Постепенное возвращение к привычному питанию

Не пытайтесь резко «садиться на диету» после праздников. Постепенно возвращайте привычные приемы пищи, уменьшайте порции и контролируйте количество сладкого и жирного.

Планирование дня

Чтобы восстановить режим, полезно составить план на день: определить время подъема, работы, отдыха и сна. Структура помогает организму быстрее адаптироваться и уменьшает стресс.

Минимизируйте экранное время перед сном

Свет от телефонов и телевизоров подавляет выработку мелатонина — гормона сна. После праздников особенно важно ограничить гаджеты за 1—2 часа до сна.

Вернув привычный режим постепенно и заботливо, вы сохраняете здоровье, энергию и хорошее настроение, а праздничные впечатления остаются приятными воспоминаниями.