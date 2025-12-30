Сегодня Новый год — один из главных праздников в России, но в первые десятилетия советской власти его судьба была далеко не очевидной. Праздник пережил переосмысление и фактическое «возрождение», прежде чем стать тем семейным торжеством, к которому все привыкли.

Новый год после революции: праздник под подозрением

После Октябрьской революции 1917 года отношение к традиционным праздникам резко изменилось. Большевики стремились избавиться от всего, что ассоциировалось со «старым миром», религией и буржуазной культурой. Новый год, тесно связанный с Рождеством, елкой и церковным календарем, попал под это подозрение.

В 1920-е годы Новый год официально не запрещали, но и не поощряли. Елки считались «буржуазным» атрибутом, а публичные празднования практически исчезли. В городах 1 января оставалось рабочим днем, а сам праздник сохранялся лишь в частных, семейных формах — и то не повсеместно.

Возвращение елки и «нового» Нового года

Перелом произошел в середине 1930-х годов. В 1935 году в газете «Правда» была опубликована статья Павла Постышева, в которой предлагалось вернуть новогоднюю елку — уже не как религиозный символ, а как детский, светский праздник. Эта публикация стала сигналом к официальному возрождению Нового года.

С конца 1935 — начала 1936 года в СССР начали массово проводить новогодние утренники, прежде всего для детей. Елка стала символом радости, а не веры, а сам праздник получил четко светский характер.

Первые советские новогодние традиции

В первые «разрешенные» советские Новые годы сложились традиции, которые позже стали привычными:

детские утренники в школах, домах культуры и дворцах пионеров,

подарки детям: сладости, игрушки, книжки,

украшение елок звездами, флажками, фигурками пионеров,

появление советских персонажей — Деда Мороза и Снегурочки — как главных героев праздника.

Важно, что Новый год постепенно отделился от Рождества и стал самостоятельным, идеологически нейтральным событием.

Военные годы и скромный праздник

Во время Великой Отечественной войны Новый год отмечали скромно. Праздник сохранялся как символ надежды и нормальной жизни, но без размаха. Елки ставили в госпиталях, детских домах, на фронте, иногда из подручных материалов. Подарки были символическими, а застолья — очень простыми.

Тем не менее даже в тяжелые годы Новый год не исчез, а стал редким моментом эмоциональной поддержки.

Послевоенное закрепление традиции

После войны Новый год окончательно закрепился как главный семейный праздник СССР. С 1947 года 1 января стало официальным выходным днем. Постепенно сформировался привычный формат: семейный стол, подарки детям, праздничное радио, а позже — телевидение.

Именно в этот период Новый год стал тем праздником, который объединял людей вне зависимости от идеологии, возраста и места жительства.

Так, первые советские Новые годы прошли путь от сомнительного «пережитка прошлого» до одного из самых любимых и устойчивых праздников страны. От идеологических споров — к семейному теплу, елке и ожиданию чуда. Эта трансформация сделала Новый год уникальным явлением советской и постсоветской культуры.