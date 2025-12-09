Чтобы продлить срок службы аккумулятора в смартфоне или ноутбуке, нужно придерживаться трех правил: избегать разрядки или уровня заряда в 100% в течение длительного времени; защищать устройство от перегрева и холода, а также использовать только оригинальные запчасти. Такими рекомендациями в разговоре с «Лентой.ру» поделился основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко.

По его словам, в этом вопросе главное — «избегать крайностей».

«Аккумуляторы современных устройств не любят ни долгой разрядки, ни постоянного нахождения на 100%. Оптимальный уровень заряда — в диапазоне от 20 до 80%», — сообщил эксперт.

По его словам, устройство не стоит постоянно держать на 100% заряда, чтобы избежать скорого износа аккумулятора.

Второе — нужно беречь устройство от перегрева и холода, не оставляя его на солнце, под подушкой или на морозе, подчеркнул эксперт. По его словам, высокие температуры губительны для литий-ионных батарей, а низкие замедляют химические процессы и снижают емкость.

«Найдите время, чтобы настроить энергосбережение: отключите ненужные беспроводные модули вроде Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокации — они расходуют заряд даже в фоновом режиме», — посоветовал Жиленко.

Специалист также рекомендовал использовать только оригинальные или сертифицированные адаптеры и кабели, которые обеспечивают правильное напряжение и защищают от перегрузок. Владельцев смартфонов с OLED-экранами он призвал включить темную тему, которая снижает энергопотребление и помогает дольше сохранять ресурс аккумулятора.

Ранее россиян предупредили об опасности выброса устройств с литий-ионными батареями в мусор. Юрист Михаил Салкин рассказал, что они относятся к отходам II класса опасности, поэтому их необходимо сдавать на переработку.

Утилизация, например, ноутбука с таким аккумулятором является нарушением статьи 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой), которая предусматривает штраф до 3 тыс. рублей для физлиц.