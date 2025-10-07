Если выбросить ненужный ноутбук в обычный мусорный контейнер, как бытовые отходы, можно получить штраф на сумму до 3 тысяч рублей, пояснил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, портативные компьютеры оснащены литий-ионными батареями, которые относятся к отходам II класса опасности: их надо сдавать на переработку.

«Поскольку в современных моделях аккумуляторы встроенные и неотделимы, сдавать на переработку нужно весь ноутбук», — добавил эксперт.

Утилизация ноутбука с обычным мусором, по его словам, — это нарушение ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой). Эта статья предусматривает для физических лиц наказание в виде штрафа на сумму от 2 до 3 тысяч рублей.

Однако, признал Салкин, в реальности наказания за подобные проступки к обычным конкретным гражданам практически не применяются.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Евгений Корнеев напоминал, что с обычным мусором нельзя выбрасывать любые батарейки и аккумуляторы, поскольку при их разложении цинк, свинец, кадмий и другие вещества отравляют окружающую среду.

То же правило касается бытовой техники (холодильников, ТВ, стиральных машин, духовых шкафов и т.п.), оргтехники (компьютеров, ноутбуков, принтеров и др.), старых автомобильных шин, аэрозолей, химикатов, лампочек и даже макулатуры. Все перечисленные отходы медленно разлагаются и содержат опасные для экологии вещества.

В сентябре 2025 компания NtechLab запустила проект по наблюдению за контейнерными площадками Челябинска с помощью искусственного интеллекта. ИИ не только следит за переполненностью мусорных контейнеров, но и выявляет неправильно припаркованные рядом с ними машины, мешающие доступу мусоровозов. При обнаружении нарушений он передает информацию о них в ответственные службы.

Подобные системы уже работают на площадках сбора твердых коммунальных отходов в Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях. В Свердловской, Ярославской, Тульской областях, Татарстане и на Кубани проект пока запущен в тестовом режиме.