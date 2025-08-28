В Челябинской области за чистотой мусорных площадок проследит искусственный интеллект, разработанный компанией NtechLab. Проект будет запущен в сентябре.

ИИ будет обрабатывать видеопотоки с камер наблюдения, выявлять переполненность контейнеров или навалы мусора вокруг них. Сервис сможет работать со всеми видами контейнеров и мусорных баков. Нейросеть также будет оповещает ответственные службы в случае нарушения графика вывоза мусора.

Кроме того, ИИ способен выявлять неправильную парковку автомобилей у контейнерных площадок, если машины мешают подъезду мусоровоза.

«Наши алгоритмы могут за доли секунды выявлять нештатные ситуации на площадках сбора ТКО и в целом обеспечивают их обширный круглосуточный мониторинг. Решение, как показывает практика, благотворно сказывается на экологическом состоянии города и улучшает качество оказания услуг по вывозу мусора. Стоит отметить, что это наш первый проект в Челябинской области, в дальнейшем мы планируем расширение сотрудничества, в частности в сфере безопасности на массовых мероприятиях», — рассказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Видеоаналитика NtechLab на базе ИИ широко применяется на площадках сбора твердых коммунальных отходов в Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях. Пилотные проекты работают в Свердловской, Ярославской, Тульской областях, Республике Татарстан и Краснодарском крае.