Елка — главный символ Нового года. Ее запах, пушистые ветви и огоньки создают атмосферу праздника, но, как и любое дерево, елка требует заботы. Чтобы новогодняя красавица радовала как можно дольше, не нужны магия или приметы — достаточно правильного ухода.

Выбор елки

Свежесть дерева определяется запахом и гибкостью иголок.

Слегка пожухлые или осыпающиеся иголки — признак того, что елка не простоит долго.

Ствол должен быть влажным, а срез ровным. Если ствол сухой, его лучше подпилить на 1—2 см перед установкой.

Установка

Елку ставят в устойчивую подставку с водой.

Подставка должна держать дерево вертикально и обеспечивать постоянный доступ влаги к срезу.

Не ставьте елку слишком близко к батареям, печам или обогревателям: жар ускоряет высыхание.

Полив

Живую елку нужно регулярно поливать: вода должна покрывать срез ствола.

Большие елки могут «выпивать» до 2—3 литров воды в день в первые дни.

Не добавляйте в воду сахар или уксус — это не продлевает жизнь, а может вызвать плесень.

Температура и влажность

Оптимальная температура для сохранения иголок: 18—20°C.

Если помещение слишком сухое, иголки быстрее осыпаются. Можно использовать увлажнитель воздуха или просто распылять воду вокруг елки.

Украшения

Тяжелые игрушки лучше развешивать ближе к нижним веткам.

Электрические гирлянды должны быть исправны и не выделять лишнего тепла — это тоже ускоряет высыхание.

После праздников

Если елка еще жива, ее можно перенести на балкон или в сад, чтобы она постепенно потеряла «праздничную стрессовую нагрузку».

Утилизируйте дерево экологично: в ряде городов есть пункты переработки, где елки превращают в щепу или компост.

Продлить жизнь елке просто: свежий срез, регулярный полив, умеренная температура и бережное обращение с ветками. Эти простые меры помогают дольше наслаждаться праздничным настроением и сохраняют дерево красивым до конца зимы — без магии, примет и суеверий.