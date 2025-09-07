Каждый день миллионы людей по всему миру нажимают кнопку «вверх» или «вниз» и едут по делам, не задумываясь: под нами десятки этажей, кабина держится на тросах и моторе. И каждый хотя бы раз слышал страшилку: «А вдруг лифт сорвется и полетит вниз?»

На самом деле вероятность такого события почти нулевая. Современные лифты устроены так, что свободное падение физически невозможно.

Что держит лифт

Главное, что нужно знать: кабина никогда не висит на одном тросе. В стандартной конструкции используется сразу несколько стальных канатов (обычно от 4 до 8). Каждый из них рассчитан на нагрузку в 10—12 раз больше, чем вес полностью загруженной кабины.

Например, если кабина весит 1000 кг вместе с пассажирами, то один трос может выдержать 10—12 тонн. Даже если один из них порвётся (что крайне редко), остальные спокойно удержат кабину.

По данным европейской ассоциации производителей лифтов (ELA), вероятность обрыва троса настолько мала, что во многих странах за последние десятилетия не зарегистрировано ни одного смертельного случая от «падения лифта» по этой причине.

Что происходит при отключении электричества

Расхожий миф: если отключат свет, кабина рухнет вниз. В реальности всё устроено иначе.

Когда пропадает питание, двигатель просто останавливается. В работу вступает система автоматических тормозов, которые зажимают рельсы, по которым движется кабина. В худшем случае она может слегка «просесть» на 10—20 см, но не больше.

Что если все-таки порвутся все тросы?

На такой случай инженеры придумали систему «ловителей». Это механизмы, которые мгновенно расклинивают кабину на направляющих, как зубцы, врезающиеся в рельсы.

Изобретение принадлежит американскому инженеру Элише Отису. В 1854 году он публично продемонстрировал устройство безопасности: встал в кабину на выставке в Нью-Йорке, приказал помощнику перерубить трос… и кабина остановилась, зависнув в воздухе. С тех пор лифты стали массовым и безопасным транспортом в городах.

Почему лифты застревают

Застревание — это самая частая «авария», но на самом деле это не авария, а защита. Электроника фиксирует перегрузку, неисправность датчика или нештатное напряжение в сети — и останавливает кабину, чтобы не допустить настоящей поломки.

Да, это неприятно, но безопасно. В такой ситуации правила простые:

— не пытайтесь открывать двери и выбираться самостоятельно,

— используйте кнопку вызова диспетчера или телефон внутри кабины,

— дождитесь техников.

По данным International Association of Elevator Engineers, около 80% случаев «застревания» связаны с перепадами напряжения или перегрузкой кабины, а не с механическими поломками.

Насколько это вообще безопасно?

В мире сегодня работает более 20 миллионов лифтов (данные Международной ассоциации лифтов). Ежедневно они совершают сотни миллионов поездок. Вероятность серьёзной аварии оценивается как один случай на десятки миллионов поездок — примерно так же редко, как попасть под молнию.

Лифт — один из самых безопасных видов транспорта. Он не «висит на одном тросе», не падает при отключении электричества, а в случае проблем включаются сразу несколько систем защиты.

Так что, если кабина вдруг замерла или свет погас — это не про «страшное падение», а наоборот, про то, что сработала техника безопасности.