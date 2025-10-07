Врач-диетолог Ольга Чунтонова в беседе с Life.ru предупредила, что обнаружение бактерий сальмонеллы в курином фарше является крайне опасным. По словам эксперта, это создает серьезную угрозу для здоровья потребителей, так как сальмонеллез — острая кишечная инфекция, способная вызвать тяжелое пищевое отравление, вплоть до необходимости стационарного лечения.

Ранее в продукции, выпущенной под брендом «Петелинка», была выявлена сальмонелла. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили бактерии, в том числе сальмонеллу, в образцах куриного филе, шницелей и фарша, произведенных компанией «Куриное царство». Исследования проводились в ряде торговых точек. Уточняется, что данное предприятие входит в состав крупного мясного холдинга «Черкизово».

Чунтонова подробно объяснила механизм воздействия инфекции на организм. По ее словам, бактерия поражает слизистую оболочку кишечника, что приводит к сильной интоксикации, риску обезвоживания и развитию воспалительного процесса.

Характерные симптомы заболевания, включая тошноту, рвоту, схваткообразные боли в животе, диарею и высокую температуру, могут проявиться в короткие сроки — от 6 до 24 часов после употребления в пищу зараженного продукта, добавила специалист.

Чунтонова особо подчеркнула, что наиболее уязвимыми группами являются дети, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой, для которых последствия инфекции могут быть наиболее серьезными.

Что касается причин заражения, эксперт указала, что инфицирование мяса чаще всего происходит на этапах убоя и разделки тушек при нарушении санитарно-гигиенических норм.

Кроме того, бактерии могут попасть в продукт в результате неправильного хранения, повторного замораживания или из-за недостаточного соблюдения правил личной гигиены персоналом.

Эксперт также напомнила несколько ключевых мер предосторожности: