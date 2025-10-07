Врач-диетолог Ольга Чунтонова в беседе с Life.ru предупредила, что обнаружение бактерий сальмонеллы в курином фарше является крайне опасным. По словам эксперта, это создает серьезную угрозу для здоровья потребителей, так как сальмонеллез — острая кишечная инфекция, способная вызвать тяжелое пищевое отравление, вплоть до необходимости стационарного лечения.
Ранее в продукции, выпущенной под брендом «Петелинка», была выявлена сальмонелла. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили бактерии, в том числе сальмонеллу, в образцах куриного филе, шницелей и фарша, произведенных компанией «Куриное царство». Исследования проводились в ряде торговых точек. Уточняется, что данное предприятие входит в состав крупного мясного холдинга «Черкизово».
Чунтонова подробно объяснила механизм воздействия инфекции на организм. По ее словам, бактерия поражает слизистую оболочку кишечника, что приводит к сильной интоксикации, риску обезвоживания и развитию воспалительного процесса.
Характерные симптомы заболевания, включая тошноту, рвоту, схваткообразные боли в животе, диарею и высокую температуру, могут проявиться в короткие сроки — от 6 до 24 часов после употребления в пищу зараженного продукта, добавила специалист.
Чунтонова особо подчеркнула, что наиболее уязвимыми группами являются дети, пожилые люди и лица с ослабленной иммунной системой, для которых последствия инфекции могут быть наиболее серьезными.
Что касается причин заражения, эксперт указала, что инфицирование мяса чаще всего происходит на этапах убоя и разделки тушек при нарушении санитарно-гигиенических норм.
Кроме того, бактерии могут попасть в продукт в результате неправильного хранения, повторного замораживания или из-за недостаточного соблюдения правил личной гигиены персоналом.
Эксперт также напомнила несколько ключевых мер предосторожности:
- Тщательная термическая обработка. Специалист настоятельно рекомендует полностью исключить из рациона сырой или полусырый фарш. Для гарантированного уничтожения бактерий продукт должен готовиться при температуре не ниже 75°C.
- Соблюдение правил гигиены на кухне. Чтобы предотвратить перекрестное загрязнение, для сырого мяса необходимо использовать отдельные разделочные доски и ножи, которые не применяются для нарезки других продуктов, особенно готовых к употреблению.
- Соблюдение сроков хранения. Свежий фарш следует хранить в холодильнике не более 24 часов.
- Не доверять внешнему виду. Эксперт предупреждает, что зараженный продукт может не иметь никаких органолептических признаков порчи — он может выглядеть, пахнуть и казаться на вкус абсолютно нормальным. Единственной надежной защитой остается полноценная термическая обработка, так как именно высокая температура убивает сальмонеллу.
- Обращение за медицинской помощью. При появлении первых симптомов недомогания (тошнота, рвота, диарея) после употребления блюд из куриного фарша необходимо незамедлительно обратиться к врачу.