Последние дни декабря для многих превращаются в марафон: рабочие дедлайны, покупки, готовка, уборка и попытка «успеть все» к Новому году. В результате сам праздник часто встречают уставшими и раздраженными. Психологи и специалисты по тайм-менеджменту отмечают: избежать выгорания в эти дни возможно, если иначе подойти к планированию.

Не пытаться сделать все за один день

Одна из главных ошибок: откладывать большинство дел на 31 декабря. В итоге день превращается в бесконечный список задач без пауз на отдых.

Оптимальный вариант — разделить нагрузку:

30 декабря посвятить покупкам, подготовке продуктов, базовой уборке,

31 декабря оставить только финальные штрихи: готовку, сервировку, сборы.

Такой подход снижает ощущение спешки и позволяет сохранить силы.

Составить короткий и реалистичный список

Длинные списки дел усиливают тревожность. Эксперты советуют выделить 5—7 ключевых задач, без которых праздник действительно не состоится. Все остальное — опционально.

Важно заранее определить приоритеты и честно ответить себе на вопрос: что из этого действительно нужно, а что делается «на автомате» или из-за ожиданий окружающих.

Делегировать и договариваться

Подготовка к Новому году не обязана ложиться на одного человека. Покупки, готовку или украшение дома можно распределить между членами семьи или договориться о совместных задачах.

Даже простое перераспределение обязанностей снижает эмоциональную нагрузку и помогает избежать чувства перегруженности.

Заложить время без дел

Оставлять в расписании «пустые» промежутки кажется нелогичным в напряженные дни, но именно они помогают восстановиться. Это может быть прогулка, чашка чая без телефона или короткий дневной сон.

Отдых, запланированный заранее, снижает риск эмоционального истощения и позволяет сохранять концентрацию.

Отказаться от идеала

Идеальный новогодний стол, безупречно чистая квартира и праздничное настроение «по расписанию» — распространенные, но часто недостижимые ожидания. Психологи напоминают: стремление к идеалу усиливает стресс и чувство вины.

Разрешить себе сделать «достаточно хорошо», а не идеально — один из самых эффективных способов сохранить ресурс в конце года.

Завершать дела заранее

Если есть возможность, часть рабочих и бытовых задач лучше закрыть до 30 декабря. Это касается не только отчетов, но и мелочей: оплаты счетов, ответов на письма, организационных вопросов.

Чем меньше незавершенных дел остается к вечеру 31 декабря, тем проще переключиться в праздничный режим.

Праздник — это не экзамен

Новый год часто воспринимают как точку обязательного подведения итогов и постановки целей. Специалисты советуют не превращать этот момент в проверку собственной успешности.

Иногда лучший способ встретить праздник — позволить себе остановиться и просто выдохнуть. Именно это, а не количество выполненных дел, помогает войти в новый год без ощущения выгорания.