В районе Агинского месторождения спасли и госпитализировали геолога, попавшего под снежную лавину 8 ноября. Об этом сообщили в управлении МЧС по Камчатскому краю.



«Поисково-спасательная операция в районе Агинского месторождения завершена. Пострадавший под снежной массой геолог доставлен в Петропавловск-Камчатский и госпитализирован», — сказано в сообщении ведомства.

По данным регионального Минздрава, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У него травмы конечностей и общее переохлаждение.

Вечером 8 ноября в пяти километрах от Агинского золоторудного месторождения сошла снежная лавина. Под ней оказались двое сотрудников ООО «Геолого-поисковая контора», работающих на буровой установке — 39-летний машинист и его 29-летний помощник. По информации «Аргументов и фактов», лавина унесла буровую установку и мужчин на 70 м от места добычи.

В ходе спасательной операции машиниста нашли погибшим. Поиски его коллеги приостановили до наступления светлого времени суток. Утром 9 ноября к мероприятиям присоединились сотрудники МЧС. Они доставили к месту происшествия биперы и лавинные щупы и возглавили поиски. В них приняли участие около 20 человек.

О происшествии также писал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице «ВКонтакте». После того, как пострадавшего геолога нашли, он заверил, что ему окажут всю необходимую помощь, а также поблагодарил всех, кто принял участие в спасательной операции.

В беседе с ТАСС Лебедев заявил, что геологу удалось выжить благодаря воздушному карману, который позволил ему дышать под массой снега. В краевом Центре обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности уточнили, что мужчине пришлось раскапывать пространство вокруг себя, увеличивая таким образом доступ к воздуху.

«Я точно могу сказать, что у этого человека железные нервы и очень большое самообладание. Поэтому желаю ему скорейшего выздоровления», — сказал Лебедев о выжившем геологе телеканалу «Звезда».

Как уточняет «АиФ», рудник принадлежит компании «Ареал». Ее представители заявили о готовности оказать необходимую поддержку семье погибшего машиниста.

Следственный комитет ведет проверку по факту гибели мужчины. Камчатская прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

«Ареал» — российская горно-металлургическая компания, которая разрабатывает месторождения цветных и драгоценных металлов в 11 регионах страны. Штат предприятия насчитывает более 16 тыс. сотрудников.

Ранее в Забайкальском крае утонул вездеход. По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Погибли пять сотрудников одного из предприятий. СУ СКР возбудил уголовное дело.