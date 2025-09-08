Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить бывшим дипломатам покидать страну. Об этом экс-глава внешнеполитического ведомства сообщил в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

При этом Кулеба подчеркнул, что соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского не имеет отношения к общим ограничениям на выезд для мужчин призывного возраста, так как на экс-дипломатов не распространяется воинская обязанность.

«Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью. <…> Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — сказал он.

Кулеба добавил, что успел узнать о готовящемся указе и покинул страну за несколько часов до того, как он вступил в силу. По его мнению, истинная причина запрета заключается в желании Зеленского и его команды не допустить, чтобы бывшие дипломаты высказывали за рубежом позицию, которая может расходиться с официальной линией правительства.

Экс-министр также заявил, что под действие указа попадают около 20-ти человек, и он уверен, что мера была разработана целенаправленно, чтобы заблокировать именно его и нескольких других конкретных лиц.

«Я не думаю, что страдаю манией преследования, но точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы заблокировать меня и еще нескольких», — отметил бывший дипломат.

Кулеба уточнил, что источником его дохода являются международные выступления, на которые он получает приглашения. Во время этих выступлений он, как правило, занимает позицию защитника действующего украинского правительства.

Однако, по его словам, в определенных властных кругах сохранился устаревший советский менталитет. Согласно этой логике, любой свободно выезжающий за рубеж гражданин автоматически записывается в «агенты», замышляющие навредить государству.

В ответ на публикацию пресс-служба Кулебы заявила о некорректной подаче информации в ней. Представители экс-министра подтвердили факт принятия правительством 3 сентября постановления о запрете на выезд для бывших дипломатов, однако уточнили, что бывший глава внешнеполитического ведомства отправился в запланированную командировку еще до публикации этого документа. Также в пресс-службе заверили, что Кулеба вернется на Украину к 20 сентября, как и планировалось, для участия в публичном мероприятии в Киеве.

По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, ситуация с Дмитрием Кулебой может продемонстрировать Западу отсутствие демократии на Украине. В интервью «Ленте.ру» она заявила, что в стране давно запрещено открыто выражать свое мнение и выступать против власти, что проявляется в давлении на журналистов, в спортивной сфере и других областях.

Журова охарактеризовала происходящее как «абсурдные ситуации» и выразила надежду, что Запад обратит на это внимание. Она также отметила, что поступок экс-министра, несмотря на его прежнюю риторику, является «достаточно корректной» попыткой «докричаться» до международного сообщества.