Когда мы покупаем бытовую технику, мы обычно смотрим на цену, дизайн и функции. Но один важный момент часто упускаем — сколько эта техника будет «есть» электричества. А именно это влияет на суммы в квитанциях каждый месяц.

Самое главное — обращайте внимание на класс энергопотребления. На устройствах есть маркировка с буквами от A до G. Чем ближе к A, тем меньше электричества техника потребляет. Иногда можно встретить A+ или A++ — это еще лучше. Например, холодильник класса A++ может потреблять намного меньше электричества, чем модель более низкого класса. Разница заметна уже через год использования.

Кроме буквы на наклейке, всегда есть цифра — годовое потребление в киловатт-часах. Это реальный показатель. Если сравнить две модели одинакового объема, но с разным потреблением, сразу будет понятно, какая выгоднее.

Хороший ориентир — наличие инверторного двигателя. У холодильников, стиральных машин и кондиционеров с инвертором мотор работает плавно и без перегрузок. Они тратят меньше энергии, работают тише и обычно служат дольше. Если видите в описании слово Inverter, это плюс.

Обратите внимание и на размер техники. Большой холодильник или стиральная машина — это не всегда выгодно. Если в семье два человека, а техника рассчитана на большую загрузку, она будет расходовать больше электроэнергии просто из-за объема.

Дополнительная экономия появляется, если техника поддерживает «умные» режимы. У стиральных и посудомоечных машин это «Эко-режим» и стирка при неполной загрузке. У многих современных устройств есть автоматическое отключение: техника перестает потреблять энергию, как только работа завершена.

И еще один момент, о котором мало кто думает: техника в режиме ожидания. Телевизор с выключенным экраном, микроволновка с часами на табло — все это потребляет электричество. Небольшая умная розетка или выключаемый сетевой фильтр помогают избежать лишних затрат.

В итоге принцип простой: лучше один раз выбрать технику, которая потребляет меньше электроэнергии, чем потом каждый месяц переплачивать. Техника работает годами, а экономия накапливается сама без дополнительных усилий.