Одним из главных событий Московской международной недели видеоигр станет «Ночь видеоигр», которая пройдет на площадке VK Play Арена (Дмитровское шоссе, 27, корп. 1). На одну ночь пространство превратится в большой компьютерный клуб с интерактивными зонами и объединит онлайн- и офлайн-активности.

Основное событие — игровой турнир. Участники смогут сразиться один на один в популярных онлайн-играх и показать стратегическое мастерство. Рядом заработает зона свободной игры: современные игровые ПК, актуальные дисциплины и ночной формат. Каждый гость получит два часа игрового времени с возможностью продлить сеанс. Специальный гость вечера — чемпион мира по CS и стример Dosia.

Любителей классики ждет ретро-зона с игровыми автоматами и настольными играми. Компания Hobby Games предоставит популярные настолки и проведет мастер-классы.

На площадке также будет работать косплей-гримерка — пространство, где можно примерить образы любимых персонажей и подобрать яркие аксессуары.

Отдельный блок программы — Just Dance. Танцевальная зона превратится в энергичное шоу, где гости смогут соревноваться в точности движений под известные хиты.

Музыкальную часть возглавит Dj Smash — один из самых прослушиваемых российских диджеев, обладатель множества музыкальных премий. Он представит свой сет, включающий треки, ставшие хитами клубной сцены. Также выступит Tony Watkins band. Фронтмен Тони Уоткинс — ирландский музыкант и CEO Astrum Entertainment, издателя Atomic Heart, что делает его участие необычным сочетанием сценического и индустриального опыта.

«Ночь видеоигр» пройдет с 29 на 30 ноября — с 17:00 до 06:00. Вход свободный по предварительной регистрации на сайте Недели видеоигр.

Сама Московская международная неделя видеоигр проходит в столице впервые — с 27 по 30 ноября. В программе участвуют ведущие видеоигровые и IT-компании, представители индустрии из России и более чем 20 стран. Городская часть охватывает более 330 площадок — от компьютерных клубов и магазинов электроники до культурных и образовательных пространств. Организатор — Агентство креативных индустрий Москвы при поддержке столичного Департамента культуры. Цель недели — показать российские игровые разработки, инфраструктуру Москвы и укрепить позиции столичных студий на международных рынках.